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FIFA, elle oynama kuralında değişikliğe gidiyor!

Dünya futbolunun patronu FIFA, elle oynama kuralında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Alman basınında yer alan habere göre yeni düzenlemede "kasıt" ifadesine yer verilmeyecek.

20 Şubat 2019, Çarşamba 11:40 Son Güncelleme:
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FIFA, elle oynama kuralında değişikliğe gidiyor!

Dünya futbolunun patronu FIFA, elle oynama kuralında köklü bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Buna göre 1 Haziran 2019 itibarı ile topun elle oynanmasına ilişkin kurallarda yeni bir düzenlemeye gidilecek.

Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild'in edindiği bilgilere göre yeni kurallarda "kasıt" ifadesini kaldırmak isteyen FIFA, bunun yerine "doğal hareket" kriterini getirecek.

Gazetenin açıkladığı "saat modeline" göre oyuncunun elle oynadığı anda kolları 3 ile 9 arasındaysa hakem bu bir ihlal sayılacak. 8-9 veya 3-4 arasındaki durumlarda ise karar, hakemin takdirine bırakılacak.

Şayet oyuncunun kolları 4 ile 8 arasındaysa bu, doğal bir hareket olarak kabul edilecek ve kural ihlali olarak değerlendirilmeyecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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