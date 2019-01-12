FIFA eClub World Cup Elemeleri’nde son durum ne?

Grubuna hızlı başlamasına rağmen sonradan alınan arka arkaya gelen mağlubiyetler Galatasaray Esports takımını lider bitirmesini engelledi. Son akşam VfL Wolfsburg Esports ve North takımlarına arka arkaya 1-0 kaybederek birinci olma umudunu yitiren takım son maçında MTK Budapest takımını yenerek 24 puanla G grubunda üçüncü olarak tamamladı ve bu sonuçlar sonrası elendi.

Beşiktaş Esports’dan beklentilerin altında performans geldi

Önceki gün iki galibiyet üç mağlubiyet alarak gruptan çıkma şansını bitiren Beşiktaş Esports son maçında SK Gaming’i 1-0 yendi. Hemen ardından Wolverhampton Wanderers takımıyla karşılaşması beklenirken maç iptal oldu. Alınan sonuçların ardından Beşiktaş Esports 10 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 16 puan toplayarak J grubunda dördüncü oldu.

Her şey Futbolist’in bu akşam oynayacağı son maç ile belli olacaktı, yine ertelendi

Başarılı oyuncuları Isopowerr ve Sanchez’in önderliğinde katıldığı FIFA eClub World Cup’da inanılmaz bir performans sergileyerek önceki gün grubunda 3’te 3 alarak büyük bir başarıya imza atan ekip elemenin son gününde HSV Esports ve Arminia Esports ile karşılaştı. Karşılaşmalara hızlı başlayıp rakiplerini yenen Futbolist, gecenin ve elemenin kapanış maçı için Mkers ile karşılaşmaya hazırlanırken oluşan teknik sorunlar sonrası maç bugün Türkiye saati ile 20:30’a ertelendi. Sonrasındaysa henüz açıklanmayan bir tarihe ertelendi. Futbolist maçı kazanması durumunda sadece 16 takımın yarışacağı büyük finalde yer alacak. (Playerbros)