Türkiye’de yönettiği maçlarda skandal kararları nedeniyle kulüplerin hedefinde yer alan hakem Cüneyt Çakır’ın bileti kesildi. Çakır, FIFA’nın 2022 Dünya Kupası için çağrı yaptığı hakemler listesinde yer almadı. Gerek düdük çaldığı maçlarda, gerekse de VAR hakemliği görevinde sürekli tartışılan ve verdiği skandal kararlarla hemen hemen her kesimin tepkisini toplayan Cüneyt Çakır’ın liste dışı kalmasının yaş haddinden değil, performansından kaynaklandığı belirtildi. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’ndan her hangi bir açıklama yapılmazken, listelerin kesinleşmesiyle birlikte FIFA’nın 2022 Dünya Kupası hakem listesinde Cüneyt Çakır’ın yer almayacağı öğrenildi.

Psikolojisi bozuldu

Cüneyt Çakır’ın liste dışı kalmasını yorumlayan eski hakemlerden TRT spor yorumcusu Bünyamin Gezer, açıklanan listeye göre Cüneyt Çakır’ın 2022 Dünya Kupası’nda görevlendirilmeyeceğini, muhtemelen bu kararın Çakır tarafından da bilindiğini söyledi. Bünyamin Gezer bu iddiasını doğrulamak adına yaptığı yorumda da, “Cüneyt Çakır’ın Kayserisporile Ankaragücü arasında oynanan maçtaki yönetimi ve psikolojisi bu kararı bildiğini gösteriyor. Cüneyt Çakır gibi bir hakemin bu kadar hata yapmasının ve her kararda VAR’a gitmesinin başka izahı olamaz” ifadelerini kullandı.

UEFA'da üstünü çizmişti

Cüneyt Çakır, 13 Ekim’de EURO 2020 Eleme grubunda Slovenya– Avusturya maçını yönetti. Bu maçta da skandal kararlara imza atan Çakır’a tepkiler çığ gibi büyüdü. Slovenya-Avusturya maçındaki yönetimi nedeniyle, UEFA’nın Sloven Başkanı Ceferin’in Cüneyt Çakır’a büyük maç verdirmediği iddia edildi. EURO 2020 eleme grubu maçında Avusturyalı oyuncuya sert bir pozisyonda kırmızı kart vermeyen Cüneyt Çakır’ı gözlemci de raporuna “Hatalı” diye yazdı. Slovenya’nın 1-0’lık yenilgisinden Cüneyt Çakır’ı sorumlu tutan UEFA Başkanı Ceferin, Çakır’ın büyük maç yönetmesinin önüne geçti. Maçı 1-0 Avusturya’nın kazanmasıyla Slovenya EURO 2020 şansını kaçırdı. Buna UEFA Başkanı Ceferin’in çok sinirlendiği verdiği röportajda ortaya çıktı. Ceferin, Daily Mail’e verdiği röportajda “EURO 2020 şansımızı hakem Cüneyt Çakır’ın büyük hatası yüzünden kaybettik” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Yeni Şafak