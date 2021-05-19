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FIFA Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamasını paylaştı

FIFA’nın Twitter hesabından, 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamasının görüntüleri paylaşıldı.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 22:00 Son Güncelleme:
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FIFA Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamasını paylaştı

FIFA’nın Twitter hesabından, 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamasının görüntüleri paylaşıldı.

Kabataş’a deniz yoluyla giden siyah-beyazlı takımın teknik heyeti ve oyuncularının, iskeledeki taraftarlarca karşılandığı görüntülere yer verilen paylaşımda, "Çifte kupayı, gezegendeki en tutkulu taraftar gruplarından biriyle klas bir şekilde kutladılar. Hepsi Türkiye’nin kralı Beşiktaş’ı selamladı." ifadeleri kullanıldı.



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