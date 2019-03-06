Dünyaca ünlü haber ajansı Associated Press (AP), FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun aldığı yıllık ücreti açıkladı. AP'nin verilerine göre İsviçreli futbol adamı, 2018'de 550 bin doları bonuslardan oluşmak üzere toplam 1.9 milyon dolar kazandı.

Haberde rüşvet aldığı gerekçesiyle tam 8 yıl futboldan men edilen bir önceki başkan Sepp Blatter'in ise 2015'te 3 milyon doları cebine koyduğu belirtildi. 2010 Dünya Kupası döneminde bonuslarla birlikte 11 milyon dolar, 2014 Dünya Kupası döneminde ise 12 milyon dolar kazanan Blatter'in Infantino'dan daha yüksek ücretle çalışması dikkat çekti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler