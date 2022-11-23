Katar'ın Dünya Kupası sırasında tribünlerin dolu olması için başta Pakistan olmak üzere çevre ülkelerden parayla taraftar kiraladığı çok konuşulmuştu. Hatta bu kişilerin, bir amigo tarafından eğitildiği videolar sosyal medyaya bile düştü.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'la ilgili eleştirilerle ilgili olarak, "Bir taraftarın, İngiltere ya da Almanya'yı desteklemek için o ülkeden mi olması gerekiyor" demişti. Dikkat çeken açıklamalar yapan Infantino bu kez de dünyanın en kapalı ülkesi olarak gösterilen Kuzey Kore için "Eğer onlar bu turnuvaya ev sahipliği yapmak isterlerse, onların başvurusunu kabul edeceğiz" dedi.

Kupada maçlar sanki bitmiyor!

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, turnuva öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Dünya Kupası'nda artık maçların süre anlamında eksik olmadan tamamlanmasını istiyoruz. Sevinçler, oyuncu değişiklikleri, tedavi, VAR kontrolü derken süre kaybını önlemeyi amaçlıyoruz" demişti. Collina'nın dediği şuana kadar hep oldu. Karşılaşmalar ortalama, ilk ve ikinci yarı olarak toplamda 20 dakika civarı uzayabiliyor.





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