FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na yönelik çok çarpıcı açıklamalar geldi.

Bu yıl 13'üncü kez gerçekleştirilen Dubai Uluslararası Spor Konferansı'nda konuşan dünya futbolunun patronu, turnuvanın 32 yerine 48 takımla oynanması ve organizasyonun ev sahipliğinin başka ülkelerle paylaşılması yönündeki arzunu yineledi.

2026 Dünya Kupası'nın 48 takımla oynanacağını hatırlatan Infantino, "Eğer mümkünse bunu neden 4 yıl önce denemeyelim ki?" ifadelerini kullandı.

"Eğer takım sayısını 48'e çıkarırsak bu, bütün dünyayı mutlu eder ve biz de bunu denemeliyiz." diyen İtalyan futbol adamı, daha önce de katılımın artması hâlinde maçların bir kısmının Katar'a komşu olan ülkelerde oynanması gerektiğini söylemişti.

Katar'ın, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'la olan kötü ilişkileri ise bu noktadaki en büyük problem olarak göze çarpıyor. Söz konusu ülkeler, terörizme destek vermekle suçladıkları Katar'a diplomatik ve ticari ambargo uyguluyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler