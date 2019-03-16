FIFA Başkanı Gianni Infantino resmen açıkladı: '24 takımla oynanacak!'

Dünya futbolunun patronu Gianni Infantino, FIFA'nın Miami'de düzenlenen olağan kongresinin ardından basın mensuplarına 2022 Dünya Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2026'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nın 48 takımla oynanmasının kabul edilmesinin ardından söz konusu formatı, Katar 2022'de hayata geçirmeyi planlayan FIFA, bir süredir bununla çalışmalar yürütüyordu.

Infantino, yaptığı açıklamada konuyla ilgili nihai kararın Haziran'daki kongrede alınacağını belirtirken Haziran 2021'de düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın da yapılan oylama sonucunda 24 takımla düzenlenmesinin kesinleştiğini söyledi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler