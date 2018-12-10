FIFA, Anthony Modeste kararını açıkladı!

Uzun bir süre boyunca Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul eden Anthony Modeste, geçtiğimiz ay Köln kulübüyle 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fransız golcünün eski kulübü Tianjin Quanjian ise sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Modeste için yasal yollara başvurmuştu.

Transferi bedavaya geldi!

Dünya futbolunun patronu FIFA ise Modeste ile Tianjin Quanjian kulübü arasındaki davayla ilgili kararında oyuncuyu haklı buldu.

FIFA, Çin kulübünün oyuncunun parasını vaktinde ödemesi gerektiğine ve bu nedenle 30 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasının kurallara uygun olduğuna hükmetti.

Böylece Köln kulübü, 1 Ocak 2019'dan itibaren resmi maçlarda oynatabileceği eski oyuncusunu bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlamış oldu.

Modeste'in tazminat hakkı olmadığına hükmedilen kararın Tianjin Quanjian tarafından Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a taşınması bekleniyor.

"Galatasaray 25 milyon euro'dan kurtuldu" denmişti!

Yıldız ismin adının Galatasaray ile birlikte anıldığı dönemde Cim Bom'un 25 milyon euroluk tazminat ödeme riskinden ötürü transferden vazgeçtiği söylenmişti.

Nitekim 2. Başkan Abdurrahim Albayrak da "Son gün Modeste'i bedavaya alıyorduk, Çin Kulübü'ne faks çektik, 'Alırsanız, sizi yakarız' dediler. 25 milyon euro ödeseydik nasıl karşınıza çıkacaktım?" açıklamasını yapmıştı. FIFA'nın verdiği bu kararın ardından söz konusu endişeler de boşa çıkmış oldu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler