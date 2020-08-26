FIFA anket yaptı! Fenerbahçe ve Galatasaray sosyal medyada gönderme yarışına girdi

FIFA sosyal medyada başlattığı ankette "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusunu sordu ve altına Fenerbahçe ile Galatasaray seçeneklerini bıraktı. İki kulüp taraftarları anket için oy kullanmaya devam ederken resmi sosyal medya hesapları da birbirlerine gönderme içeren paylaşımlarda bulundular

26 Ağustos 2020, Çarşamba 18:25 Son Güncelleme:
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FIFA anket yaptı! Fenerbahçe ve Galatasaray sosyal medyada gönderme yarışına girdi

Fenerbahçe, FIFA’nın sosyal medyada başlattığı anket üzerinden Galatasaray’ın kendisine yönelik yaptığı paylaşıma karşılık verdi. FIFA’nın Twitter’da başlattığı "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" anketini alıntılayan Fenerbahçe, eski Ali Sami Yen Stadı’nda deplasman tribününde sarı-lacivert bayrak açan taraftarların yer aldığı fotoğrafı paylaştı. Galatasaray da aynı anket üzerinden Fenerbahçe’ye yönelik şampiyonluk sayısı üzerinden gönderme yapmıştı

Galatasaray'ın resmi hesabı üzerinden yaptığı paylaşım

Fenerbahçe'nin resmi hesabı üzerinden yaptığı paylaşım

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