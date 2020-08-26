Fenerbahçe, FIFA’nın sosyal medyada başlattığı anket üzerinden Galatasaray’ın kendisine yönelik yaptığı paylaşıma karşılık verdi. FIFA’nın Twitter’da başlattığı "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" anketini alıntılayan Fenerbahçe, eski Ali Sami Yen Stadı’nda deplasman tribününde sarı-lacivert bayrak açan taraftarların yer aldığı fotoğrafı paylaştı. Galatasaray da aynı anket üzerinden Fenerbahçe’ye yönelik şampiyonluk sayısı üzerinden gönderme yapmıştı

Galatasaray'ın resmi hesabı üzerinden yaptığı paylaşım

Fenerbahçe'nin resmi hesabı üzerinden yaptığı paylaşım