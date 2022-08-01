EA Sports'un futbol oyun piyasasında çıkan her yeni sürümüyle büyük beğeniler toplayan ve bir o kadar da eleştirilere maruz kalan FIFA serisinin yeni versiyonu FIFA 23'ün kapağında yer alacak yıldızlar açıklandı.

Daha önceki iki oyunun kapağında (FIFA 22 ve FIFA 21) yer alan PSG'nin Fransız dünya yıldızı Kylian Mbappe, FIFA 23'ün kapağında da boy gösterecek.

Mbappé'nin yanı sıra, FIFA oyun serisinde bir ilke imza atılacak ve bir de kadın futbolcu kapakta yer alacak.

Bu yıldız Chelsea Kadın Takımı oyuncusu Sam Kerr olacak. Avustralya Kadın Milli Futbol Takımı'nın da kadrosunda yer alan Sam Kerr, dünyanın en iyi kadın futbolcularından biri kabul ediliyor.

EA Sports'un twitter'dan yaptığı paylaşımla, FIFA 23 Ultimate Edition'ın kapağında Sam Kerr ve Kylian Mbappe birlikte yer alacağı da resmen duyuruldu.