Merakla beklenen popüler futbol oyunu FIFA 23'ün en yüksek reytingli isimleri belli oldu.

PSG'den Lionel Messi, Kylian Mbappe, Real Madrid'den Karim Benzema, Barcelona'dan Robert Lewandowski, Manchester City'den Kevin de Brüyne 91'le bu kategorideki en iyi oyuncular oldu.

Mbappe'nin hızının 99 üzerinden 97 olması dikkatlerden kaçmadı. Bu 5'liyi; 90 puanla Manchester United'dan Cristiano Ronaldo, Liverpool'dan Virgil van Dijk, Mohamed Salah ve Real Madrid'den Courtois izledi. PSG'den Neymar ise oyunda 2016'dan sonra ilk kez 89'a düştü.