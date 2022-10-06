Futbolseverlerin yıllardır severek oynadığı oyunların başında FIFA serileri geliyor. Football Manager ve FIFA serilerinin yeni oyunları, her yıl futbolseverler tarafından dört gözle beklenirken bir Youtube yayıncısı ilginç bir video paylaştı.
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Youtube'da futbol videoları paylaşan bir yayıncı, Kariyer Mod'da FIFA 23 üzerinden futbolun gelecek 15 yılını simüle etti. Bu simülasyonun ardından oyunda Ballon d'Or ödüllerini kimlerin kazandığını paylaştı.
FUTBOLUN GELECEK 15 YILI
Bu Kariyer Mod'da Ballon d'Or ödülü Manchester City'nin yıldız oyuncusu Erling Haaland ile PSG'nin süperstarı Kylian Mbappe arasında büyük bir rekabete sebep oldu.
2022: Kylian Mbappe
2023: Kylian Mbappe
2024: Erling Haaland
2025: Erling Haaland
2026: Erling Haaland
2027: Erling Haaland
2028: Kylian Mbappe
2029: Kylian Mbappe
2030: Kylian Mbappe
2031: Erling Haaland
2032: Kylian Mbappe
2033: Ansu Fati
2034: Gil Alves (Oyunun yarattığı karakter)
2035: Maciek Kaczmarek
2036: Erling Haaland
FIFA 2023 oyununa göre, futbolun gelecek 15 yılı Erling Haaland ile Kylian Mbappe arasında, aynı Messi ve Ronaldo'yu andıran bir rekabetle geçecek.