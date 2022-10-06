Futbolseverlerin yıllardır severek oynadığı oyunların başında FIFA serileri geliyor. Football Manager ve FIFA serilerinin yeni oyunları, her yıl futbolseverler tarafından dört gözle beklenirken bir Youtube yayıncısı ilginç bir video paylaştı.

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Youtube'da futbol videoları paylaşan bir yayıncı, Kariyer Mod'da FIFA 23 üzerinden futbolun gelecek 15 yılını simüle etti. Bu simülasyonun ardından oyunda Ballon d'Or ödüllerini kimlerin kazandığını paylaştı.

FUTBOLUN GELECEK 15 YILI

Bu Kariyer Mod'da Ballon d'Or ödülü Manchester City'nin yıldız oyuncusu Erling Haaland ile PSG'nin süperstarı Kylian Mbappe arasında büyük bir rekabete sebep oldu.

2022: Kylian Mbappe

2023: Kylian Mbappe

2024: Erling Haaland

2025: Erling Haaland

2026: Erling Haaland

2027: Erling Haaland

2028: Kylian Mbappe

2029: Kylian Mbappe

2030: Kylian Mbappe

2031: Erling Haaland

2032: Kylian Mbappe

2033: Ansu Fati

2034: Gil Alves (Oyunun yarattığı karakter)

2035: Maciek Kaczmarek

2036: Erling Haaland

FIFA 2023 oyununa göre, futbolun gelecek 15 yılı Erling Haaland ile Kylian Mbappe arasında, aynı Messi ve Ronaldo'yu andıran bir rekabetle geçecek.