EA tarafından geliştirilen futbol oyun serisi FIFA, her yıl yeni bir oyun ile oyuncuların karşısına çıkıyor. Her yıl oyunda geliştirmeler yaparak oyuncuların yüzlerce saat oyun oynamasını sağlayan EA, FIFA 22 ile birlikte oldukça başarılı bir satış dönemi geçirdi.

Ekim ayının başında oyuncular ile buluşan FIFA 22, şimdiden şirkete milyonlarca dolar gelir elde ettirmeyi başardı.

EA tarafından yayınlanan verilere baktığımız zaman oyuncuların, FIFA 22'ye büyük bir ilgi gösterdiğini görebiliyoruz. 200'den fazla millet tarafından oynanan FIFA 22'de oyuncular, 46 trilyon dakika vakit geçirdi. Her gün 89 milyon maç oynandı ve bu maçlarda 5 milyar gol atıldı.

Kariyer modunda ise 3.1 milyon kulüp oluşturuldu. Kariyer modunda ise oyuncular, en çok Haaland'ı takımlarına transfer etmeyi tercih etti. Bu listede 2. sırada ise dünya starı Mbappe'e var.





İlgili Haberler PUBG Mobile bir ilke daha imza atıyor



