FIFA 21’in en güçlü 100 futbolcusu

Futbolsever oyuncular tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla beklenen FIFA serisi 6 Ekim 2020 tarihinde FIFA 21 ile piyasaya çıkıyor. Bundan önceki FIFA serilerini eylül ayında görücüye sunan EA Games, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde yaşadığı çalışma aksaklıklarından dolayı bu sene oyunseverleri yaklaşık 15-20 gün kadar bekletmek durumunda kaldı.

Oyun hakkında birçok yeniliği ve değişimleri servis edip beklentileri arttıran EA Games’in her yıl kuşkusuz üstünde en çok durulan haberlerinden biri de oyuncu reytingleri.Özellikle Ronaldo ve Messi düellosu ne oldu? Bu yıl hangisinin reytingi daha yüksek? İşte yanıtı...

1. Messi (93)

2. Ronaldo (92)

3. Lewandowski (91)

4. Kevin De Bruyne (91)

5. Neymar (91)

6. Jan Oblak (91)

7. Van Dijk (90)

8. Mbappe (90)

9. Salah (90)

10. Sadio Mane (90)

11. Marc-Andre ter Stegen (90)

12. Allison (90)

13. Sergio Ramo (89)

14. Manuel Neuer (89)

15. Sergio Aguero (89)

16. Karim Benzema (89)

17. Casemiro (88)

18. Thibaut Curtois (89)

19. Joshua Kimmich (88)

20. Toni Kroos (88)

21. Harry Kane (88)

22. Eden Hazard (88)

23. Raheem Sterling (88)

24. Paulo Dybala (88)

25. Ederson (88)

26. N’Golo Kante (88)

27. Samir Handanovic (88)

28. Kalidou Koulibaly (88)

29. Luka Modric (87)

30. Ciro Immobile (87)

31. Aubameyang (87)

32. Bruno Fernandes (87)

33. Angel Di Maria (87)

34. Jadon Sancho (87)

35. Son Heung-min (87)

36. Luis Suarez (87)

37. Trent Alexander-Arnold (87)

38. Antoine Griezmann (87)

39. Aymeric Laporte (87)

40. Wojciech Szczesny (87)

41. Roberto Firmino (87)

42. Bernardo Silva (87)

43.Andrew Robertson (87)

44. Fabinho (87)

45. Keylor Navas (87)

46. Sergio Busquest (87)

47. Giorgio Chiellini (87)

48. Hugo Lloris (87)

49. Thomas Muller (86)

50. Jamie Vardy (86)

51. Paul Pogba (86)

52. Marco Veratti (86)

53. Gerard Pique (86)

54. Alejandro Gomez (86)

55. Jordan Henderson (86)

56. Dani Carvajal (86)

57. Mats Hummels (86)

58. David Silva (86)

59. David De Gea (86)

60. Raphael Varane (86)

61. Jordi Alba (86)

62. Yann Sommer (86)

63. Serge Gnabry (85)

64. Marquinhos (85)

65. Romelu Lukaku (85)

66. Thiago (85)

67. Kai Havertz (85)

68. Luis Alberto (85)

69. Riyad Mahrez (85)

70. Memphis Depay (85)

71. Gianluigi Donnarumma (85)

72. Hakim Ziyech (85)

73. Marco Reus (85)

74. Timo Werner (85)

75. Sergej Milinkovic-Savic (85)

76. Georginio Wijnaldum (85)

77. Matthis de Ligt (85)

78. Thiago Silva (85)

79. Ricardo Pereira (85)

80. Lorenzo Insigne (85)

81. Miralem Pjanic (85)

82. Marcus Rashford (85)

83. Leroy Sane (85)

84. Dani Parejo (85)

85. Milan Skriniar (85)

86. Koke (85)

87. Dries Mertens (85)

88. Bernd Leno (85)

89. Clement Lenglet (85)

90. Leonardo Bonucci (85)

91. Frenkie De Jong (85)

92. Rodri (85)

93. Peter Gulasci (85)

94. Toby Alderweireld (85)

95. Diego Godin (85)

96. Mauro Icardi (85)

97. Kyle Walker (85)

98. Alex Sandro (85)

99. Christian Eriksen (85)

100. Erling Haaland (84)