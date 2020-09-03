FIFA 21 ne zaman çıkıyor?

EA Sports, her yıl merakla beklenen oyun serisi FIFA'nın 2021 sürümünün çıkış tarihini açıkladı. Salgın nedeniyle insanların zamanın büyük bölümünü evlerinde geçirdiği günlerde oyunlar revaç yapmış durumda... Bu süreçte en çok tercih edilen oyunlardan biri de FIFA 20 oldu.

Peki oyunseverler büyük ilgi gösterdikleri bu serinin yeni oyununa ne zaman sahip olacak? İşte yanıtı...

FIFA 21 ne zaman çıkacak?

FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 21’in 9 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulacağı açıklandı. Ultimate veya Champions edisyonları satın alanlar ise 6 Ekim 2020'de oyunu indirebilecekler. EA Access ve Origin Access Basic üyeleri 1 Ekim’den itibaren oyunu deneyebilecek ve Origin Access Premier üyeleri oyuna tam erişim sağlayabilecekler.





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FIFA 21 fiyatları

FIFA 21 PS4 Fiyatı

Standart Sürüm: 499,90 TL (EA Access üyeleri için 449,91 TL)

Şampiyonlar Sürümü: 599,90 TL (EA Access üyeleri için 539,91 TL)

Ultimate Sürüm: 699,90 TL (EA Access üyeleri için 629,91 TL)

FIFA 21 Xbox One Fiyatı

Standart Sürüm: 497,50 TL (EA Access üyeleri için 447,75 TL)

Şampiyonlar Sürümü: 597 TL (EA Access üyeleri için 537,30 TL)

Ultimate Sürüm: 699 TL (EA Access üyeleri için 629,10 TL)

FIFA 21 PC (Steam) Fiyatı

Standart Sürüm: 419,99 TL

Şampiyonlar Sürümü: 559,99 TL

Ultimate Sürüm: 599,99 TL

FIFA 21 hangi konsollarda olacak?

FIFA 21 PS4, Xbox One ve PC'nin yanı sıra yeni nesil konsollarda da satışa sunulacak. EA Sports, konsollarını PS5 ve Xbox Series X'e yükseltmeyi düşünenlere müjdeli bir haber verdi.

Kurum, oyunu PS4 ve Xbox One’a alacak kişilerin herhangi bir ek ücret ödemeden Xbox Series X veya PlayStation 5’te de oynayabileceğini duyurdu.