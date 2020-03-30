FIFA oyunu 7'den 70'e dünyanın her yerinde herkesin rahatça oynayabileceği bir oyun. Reakbeti arttırmak için oyun içerisindeki online mücadele olan Ultimate Team maçları da nefes kesiyor. Amatör olarak mücadelenin yanı sıra espor takımları da profesyonel olarak büyük heyecan yaşıyorlar. Corona virüs nedeniyle futbolun durma noktasına geldiği dünyada esporun izlenme oranları daha da arttı.

Peki bu maçlarda kimler mücadele ediyor? Profesyonel futbolcular kadar ilgi çeken bu isimler kim? İşte Playstation 4'te FIFA 20 Global Series'in şu an güncel puanlarla en iyi 20 oyuncusu...

1- QLASH CRAZY - 3350 puan

2- SLB Zezinho - 3168 puan

3- Hashtag Tom - 3075 puan

4- HSV_Umut - 2770 puan

5- Wolves Fifilza - 2684 puan

6- Vitality Maestro - 2650 puan

7- COL Joksan - 2540 puan

8- Hashtag Harry - 2275 puan

9- Roma Damie - 2275 puan

10- WestHamYago - 2235 puan

11- Paulo Neto - 2000 puan

12- EthxnH - 1955 puan

13- Vfb Lukas - 1515 puan

14- OliBoli7 - 1475 puan

15- NEO Stokes - 1355 puan

16- Prinsipe - 1355 puan

17- DUX Gravesen - 1270 puan

18- BMG Jeffry - 1255 puan

19- Vitality Dylo - 1215 puan

20- FUTWIZ Marko - 1175 puan

Listede 22. sırada bizden biri olan 'GS Mert AL' adlı Türk oyuncumuz bulunuyor.

22-GS Mert AL - 1125 puan