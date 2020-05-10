Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ara verilen Süper Lig heyecanında Süper Lig yıldızları E-Futbol turnuvasıyla karşı karşıya geliyor. Mart ayından beri uzak kaldığımız Süper Lig heyecanı, bu hafta sonu beIN SPORTS ekranlarında yeniden yaşanıyor. Süper Lig’de forma giyen 18 futbolcu, kendi takımlarını temsilen bu nefes kesen turnuvaya katıldı. Eleme usulüne göre oynanan turnuvada maçı kazanan oyuncu, takımıyla beraber final yolculuğuna devam ediyor.

Rakiplerini farklı yendiler

Türkiye E-Futbol Turnuvası son 16 turunda H.K. Kayserispor oyuncusu Cenk Şahin ile karşılaşan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, maçı 4-2 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Türkiye eFutbol Kupası’nda Galatasaray'ı temsil eden Emre Akbaba rakibi Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ'ı 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmıştı.

Derbinin kazananı

Ferdi Kadıoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, Emre Akbaba yönetimindeki Galatasaray'ı 1-0 geçerek yarı finale yükselen son takım oldu. Mücadelenin tek golü 83. dakikada Vedat Muriç'ten geldi.

Maç sonu açıklamalar

Maç sonu açıklamalarda bulunan Emre Akbaba, "İyi başladım, epey pozisyona girdim ama normalde attığım golleri belki derbi heyecanından atamadım. Ferdi kardeşimi tebrik ediyorum, bilhassa ikinci yarı çok iyi oynadı. Çok iyi bir organizasyon. Tüm dünyada yapılıyor, bize de gelmesi iyi oldu. Derbi de ayrı bir heyecan kattı." ifadelerini kullandı.

Derbi galibiyeti ile adını yarı finale yazdıran Ferdi Kadıoğlu ise, "Özel hissediyorum şu anda. E-spor arenasındaki ilk derbiyi oynadım, kazandığım için mutluyum. İki taraf da iyi oynadı. Pas yapmayı seviyorum, topu sizden kapmak zor oluyor. Şanslar yarattım, daha fazla da atabilirim." açıklamalarında bulundu.

Maçları haberimizde canlı izleyebilirsiniz.

Karşılaşmaları Kulüpler Birliği YouTube sayfasından canlı olarak aktarıyor. Bu zorlu karşılaşmaların galibi merakla bekleniyor.

İlk yarı finalist Erdoğan Yeşilyurt

E-Futbol turnuvasında çeyrek finalin ilk maçı geride kaldı. Erdoğan Yeşilyurt yönetimindeki D. G. Sivasspor, Ulaş Zengin yönetimindeki Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek ilk yarı finalist oldu.

Ulaş Zengin maç sonrası, "Oyuna iyi başladım. 1-0 öndeydim. 2. golü yapabilseydik daha farklı olabilirdi. FIFA'da oluyor böyle şeyler. Tebrik ediyorum rakibimi." ifadelerini kullanırken, adını bir üst tura yazdıran Erdoğan Yeşilyurt "Rakibimi tebrik ediyorum. Çok iyi başladı, kaybedebileceğimi düşündüm. İlk maçta da geri düşmüştüm, bunda da böyle oldu. İyi bir maç oldu." açıklamalarında bulundu.

Kasımpaşa'dan Anıl Koç da yarı finalde

Anıl Koç yönetimindeki Kasımpaşa, Onur Bulut yönetimindeki A. Alanyaspor'u 1-0 geçerek yarı finale yükselen ikinci ekip oldu. Anıl, Fenerbahçe ile Galatasaray derbisinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

Onur Bulut maçla ilgili olarak "İlk yarı uyuduk. İlk yarıda pres yapsaydık ikinci yarıdaki gibi iyi oynayabilirdik. Anıl topu çok iyi sakladı, beni darmadağın etti." açıklamalarında bulunurken, Anıl Koç da "Onur'u tebrik ediyorum. İlk yarı işi çabuk bitirdim, ikinci yarıda defansif olarak daha iyiydim. Fatih abi çok iyi kurtarışlar yaptı, ona da teşekkür ederim. Gidebileceğim yere kadar gideceğim. Koita, gollerini atıyor, böyle devam etsin." galibiyetini bu sözlerle yorumladı.

Uğurcan Çakır farklı kazandı

Uğurcan Çakır yönetimindeki Trabzonspor, Sıtkı F. İmdat yönetimindeki MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek yarı finale yükselen bir diğer takım oldu. Maçın 67. dakikasında kırmızı kartla Abdülkadir Ömür oyundan atıldı! Bu aynı zamanda turnuvanın ilk kırmızı kartı oldu. Böylece ilk yarı finalin de adı belli oldu ve Uğurcan Çakır ile Erdoğan Yeşilyurt yarı finalde kozlarını paylaşacaklar.

Derbi öncesi fair-play

Derbi öncesi ikilinin açıklamaları şu şekilde:

Ferdi Kadıoğlu: Dünkü oyunumdan çok memnunum, bugün de aynını yapmaya çalışacağım. Çok büyük bir maç. Şimdi de bir e-spor karşılaşması. Umarım kazanırım.

Emre Akbaba: İkinci maçın derbi olması ayrı bir heyecan kattı. Eminim ki Ferdi kardeşim için de öyledir. İki takıma da başarılar diliyorum. İyi olan kazansın.

Yarı final eşleşmeleri belli oldu

Erdoğan Yeşilyurt (Sivasspor)-Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Anıl Koç (Kasımpaşa)- Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

İlk finalist Erdoğan Yeşilyurt! Uğurcan ve Erdoğan kapışmasında gol yağmuru...

#TürkiyeEFutbolTurnuvası'nda ilk finalist belli oldu. Erdoğan Yeşilyurt yönetimindeki D. G. Sivasspor, Uğurcan Çakır yönetimindeki Trabzonspor'u 2-2 biten ilk maçın ardından altın golle mağlup ederek finale adını yazdıran ilk ekip oldu.

Finale adını yazdıran Erdoğan Yeşilyurt, "FIFA böyle bir oyun. Bazen rakip 2-0 öndeyken, 2-2'ye dönebiliyor maç. FIFA'da altın kural, sonuna kadar mücadele etmek. Taktik falan yok, inançla ilgili. Gerçek hayatta da Sivasspor'la geriden gelip puan aldığımız maç çok fazla." açıklamalarında bulundu.

Yarı finalde turnuvaya veda eden Uğurcan Çakır ise "Yarı finale yakışır bir maç oldu. Erdoğan'ı tebrik ediyorum. İnşallah şampiyon olur, ben de 'Şampiyona elendim.' derim. Çok güzel bir organizasyon, bu organizasyonda olduğum için çok mutluyum. Hepinize teşekkür ederim." sözlerini sarf etti.