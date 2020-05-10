Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ara verilen Süper Lig heyecanında Süper Lig yıldızları E-Futbol turnuvasıyla karşı karşıya geliyor.

Mart ayından beri uzak kaldığımız Süper Lig heyecanı, bu hafta sonu beIN SPORTS ekranlarında yeniden yaşanıyor. Süper Lig’de forma giyen 18 futbolcu, kendi takımlarını temsilen bu nefes kesen turnuvaya katıldı. Eleme usulüne göre oynanan turnuvada maçı kazanan oyuncu, takımıyla beraber final yolculuğuna devam ediyor.

Rakiplerini farklı yendiler

Türkiye E-Futbol Turnuvası son 16 turunda H.K. Kayserispor oyuncusu Cenk Şahin ile karşılaşan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, maçı 4-2 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Türkiye eFutbol Kupası’nda Galatasaray'ı temsil eden Emre Akbaba rakibi Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ'ı 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmıştı.

Diğer mücadeleler de başladı. Maçları haberimizde canlı izleyebilirsiniz.

Karşılaşmaları Kulüpler Birliği YouTube sayfasından canlı olarak aktarıyor. Dev derbi ise 13.40'ta başlayacak. Bu zorlu karşılaşmanın galibi merakla bekleniyor.

İlk yarı finalist Erdoğan Yeşilyurt

E-Futbol turnuvasında çeyrek finalin ilk maçı geride kaldı. Erdoğan Yeşilyurt yönetimindeki D. G. Sivasspor, Ulaş Zengin yönetimindeki Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek ilk yarı finalist oldu.

Ulaş Zengin maç sonrası, "Oyuna iyi başladım. 1-0 öndeydim. 2. golü yapabilseydik daha farklı olabilirdi. FIFA'da oluyor böyle şeyler. Tebrik ediyorum rakibimi." ifadelerini kullanırken, adını bir üst tura yazdıran Erdoğan Yeşilyurt "Rakibimi tebrik ediyorum. Çok iyi başladı, kaybedebileceğimi düşündüm. İlk maçta da geri düşmüştüm, bunda da böyle oldu. İyi bir maç oldu." açıklamalarında bulundu.