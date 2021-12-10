Ankara'da bir otelde düzenlenen "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi" kapanış toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle başlayan görüşmelerimiz var. Avrupa'dan da birçok ülke bu konuda talepte bulundu. Fakat nihayetinde ekiplerimizin, özellikle Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet Aktaş'ın ve orada görevli tüm arkadaşlarımızın hakikaten iyi bir sunumu Katar ile kurdukları iyi bir diyalog sonucu Katar, Türkiye'ye bu güvenlik hizmetinin yapılmasını sağladı.

3 bini çevik kuvvet olmak üzere toplam 3 bin 250 polisimiz Katar'daki FIFA 2022 Dünya Kupası'nda görev alacak. Bu sayıyı biraz daha artırabilme imkanına sahibiz. Görüşmeler devam ediyor. Şu ana kadar da birçok alanda eğitimler sağlandı. Bir genel koordinatör ile 40'ın üzerinde danışman da orada görev yapacak. Katar'ın bize emanet ettiği güvenlik konusunda sanki bizim bir düğünümüz var ve biz heyecanlıyız. Bunu başarıyla bitirme arzusu içerisindeyiz."



