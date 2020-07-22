Dünyanın en popüler futbol oyun serilerinden EA'nın FIFA oyun serisinin 2021 kapak yıldızı Kylian Mbappe oldu. Kylian Mbappe'nin kendisini FIFA oyununda yenen küçük kardeşi Ethan'ı onure etmek için onun sevincini kullanmasının ardından; kendisiyle özdeşleşen sevinç fotoğrafı FIFA 2021'in kapağında yer aldı.

EA Sports, kapak yıldızını duyururken; Mbappe'yi, "Yeni Jenerasyonun Lideri” başlığıyla nitelendirdi. Fransız golcü, 9 Ekim'de çıkacak FIFA 21'in Standart, Şampiyonlar ve Efsaneler sürümlerinde boy gösterecek.

FIFA 2020'nin geçen yılki kapak yıldızları Liverpool'un defans oyuncusu Virgil van Dijk ve Real Madrid'in forveti Eden Hazard olmuştu. Önceki yıllarda Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Ronaldinho gibi oyuncular FIFA oyunlarında başrolü almıştı.











