FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası E ve F gruplarında ikinci maçlar yapıldı.

Polonya’nın ev sahipliğinde bu yıl 22’ncisi düzenlenen turnuvanın 6. gününde dört maç oynandı.

E Grubu’nda Fransa, F Grubu’nda da Arjantin, 2’de 2 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

15 Haziran’da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Panama-Fransa: 0-2

Suudi Arabistan-Mali: 3-4

F Grubu:

Portekiz-Arjantin: 0-2

Güney Afrika-Güney Kore: 0-1