FIFA 20 Stay and Play kupası nedir? Ünlü futbolcular sahaya indi (FIFA 20 Stay and Play izle)

EA Sports corona virüs günlerinde futbol gerçek hayatta durma noktasına gelmişken kullanıcılarına bir güzellik daha yaparak futbolcuları evlere getirmeyi başardı. FIFA 20 Stay and Play turnuvası dün gece itibari ile resmen başladı. Dünyaca ünlü futbolcular, takımları adına bu turnuvada yer alıyorlar ve şampiyonluk kupası için evlerinden FIFA 20'de birbirleri ile kapışıyorlar. Peki FIFA 20 Stay and Play turnuvası nedir? Kimler turnuvada yer alıyor? İşte bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

16 Nisan 2020, Perşembe 08:32 Son Güncelleme:
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FIFA 20 Stay and Play kupası nedir? Ünlü futbolcular sahaya indi (FIFA 20 Stay and Play izle)

Electronic Arts'ın FIFA ile ortaklığının bir parçası olan yeni girişim FIFA 20 Stay and Play, oyunculardan ünlü sporculardan futbol taraftarlarına kadar herkese ulaşmayı hedefliyor. Corona virüs günlerinde sporun durma noktasına gelmesi oyun geliştiricileri harekete geçirdi. Buna ön ayak olan FIFA 20'nin yapımcı EA'den geldi adımlar... Zaten birçok yayıncı Twitch üzerinden ünlü futbolcuları bir araya getiriyordu. Bu kez EA'in kendisi buna ön ayak oldu ve FIFA 20 Stay and Play turnuvasını başlattı. 

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FIFA 20 Stay and Play turnuvası dün gece itibari ile resmen başladı. Bu turnuvada ünlü futbolcular birbirleri ile kıyasıya mücadele ediyorlar ve eleme usulü ile şampiyon olmak için yarışıyorlar. Dün başlayan futbol resitali 19 Nisan akşamına kadar devam edecek. 

Maçlar EA Sports'un YouTube sayfasından naklen yayınlanıyor. Mücadeleleri izlemek için herhangi bir ücret ödemeniz yada üyelik açmanıza gerek yok. 

Dün gece neler yaşandı onlara bakalım

İşte turnuvada yer alacak ünlü futbolcular:

AIK: Nabil Bahoui

Ajax: Sergiño Dest​

Atletico Madrid: Joao Felix​

Brondby: Jesper Lindström

Chelsea: Cesar Azpilicueta

Dortmund: Achraf Hakimi​

Djurgården: Jesper Karlström

FC Copenhagen: Mo Daramy​

HJK Helsinki: Nikolai Alho

Liverpool: Trent Alexander Arnold

Lyon: Bruno Guimaraes

Manchester City: Phil Foden​

Marseille: Saîf Khaoui​

PSG: Juan Bernat​

PSV Eindhoven: Mohamed Ihattaren

Real Madrid: Vinicius Jr

Roma: Justin Kluivert

Tottenham Hotspur: Serge Aurier

Porto: Fabio Silva

Valencia: Manu Vallejo

Maç takvimi:

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