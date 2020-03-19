Kariyer moduna başlamadan önce değerlendirmeniz gereken, sezonlar ilerledikçe değerleri ve yetenekleri gelişen en iyi 20 futbolcuyu sizin için değerlendirdik. Bu oyuncuları kariyer modunda takımınıza eklerken, gelişmeleri ve değerlerinin artması için antrenmanlara dahil etmeyi ve maçlarda bu oyuncuları kadronuzda bulundurmayı unutmayın.

Kylian Mbappe

Reyting: 89 Overall

Takım: Paris Saint Germain

Yaş: 20

Öne çıkan reytingler: 96 hız ve 90 top sürme yeteneği

Fiyatından dolayı ilk kariyer sezonunda takımınıza ekleyemeyebilirsiniz ancak Mbappe şu anda oyunun en yüksek potansiyelli yıldızlarından biri. Hem PSG hem de Fransa milli takımı için kilit bir oyuncu olması ile beraber, kadronuza hiç düşünmeden ekleyebileceğiniz genç yıldızlardan başında geliyor.

Gianluigi Donnarumma

Reyting: 85 Overall

Takım: AC Milan

Yaş: 20

Öne çıkan reytingler: 90 refleks ve 90 atlama yeteneği

2015 yılında, henüz 16 yaşındayken, kariyerine AC Milan’da başlayan Donnarumma, Fifa 20’de en iyi genç kaleci. Donnarumma, Milan tarihinde takımın kalesine geçen en genç 2. Kaleci ve yetenekleri sayesinde AC Milan’ın ilk 11’inde kendine yer buldu.

Matthijs de Ligt

Reyting: 85 Overall

Takım: Piemonte Calcio (Juventus)

Yaş: 20

De Ligt hem takımındaki hem de Hollanda milli takımındaki oyunuyla da en yüksek gelişim potansiyeli gösteren savunma oyuncularından biri. 1931 yılından beri Hollanda milli takımında görev almış en genç oyuncu. De Ligt ayrıca Avrupalı futbolcular için verilen Golden Boy ödülünü kazanan ilk savunma oyuncusu.

Jadon Sancho

Reyting: 84 Overall

Takım: Borussia Dortmund

Yaş: 19

Öne çıkan reytingler: 88 Hız ve 90 top sürme yeteneği

Jadon Fifa 20’deki en iyi genç İngiliz oyuncu.

Dortmund’daki yetenekli isimler arasında ancak 2. Sezonunda ilk 11’in daimi oyuncularından biri olabilen Jadon 2018-2019 Almanya 1. Liginde yılın takımına da seçildi.

Kai Havertz

Reyting: 84 Overall

Takım: Bayer Leverkusen

Yaş: 20

Leverkusen’de ilk maçına 2016’da, henüz 16 yaşındayken çıktı. Leverkusen tarihinin en genç ilk maçına çıkan, en genç gol atan ve en genç 50 lig maçına çıkan futbolcusu oldu.

Trent Alexander-Arnold

Reyting: 83 Overall

Takım: Liverpool

Yaş: 20

Liverpool ve İngiltere milli takımının sağ beki olan Alexander-Arnold Fifa 20’de de etkileyici reytinglere sahip.

Alexander-Arnold, Liverpool ile çıktığı 80’den fazla maç sonucunda 2017 ve 2018 yıllarında Liverpool’un Sezonun en iyi genç oyuncusu ödülünü kazandı. Alexander-Arnold aynı zamanda art arda iki Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11’de yer alan en genç oyuncu unvanına da sahip.

Joao Felix

Reyting: 80 Overall

Takım: Atletico Madrid

Yaş: 19

Oyunda merkez forvet olarak gözüken Felix, takımında daha kanat ve ofansif orta saha pozisyonlarında görev alıyor. 3 mevkide birden yer alarak kendini çok yönlü bir oyuncu olarak geliştirdi.

Felix’i kadronuza katmak isterseniz, biraz para harcamanız gerektiğini unutmayın. Sonuçta Atletico Madrid onu şimdiye kadar bir genç oyuncu için ödenen en yüksek 2. tutara (113M sterlin, yaklaşık 860M Türk lirası) kadrosuna kattı

Vinicius Junior

Reyting: 79 Overall

Takım: Real Madrid

Yaş: 19

Vinicius henüz çok genç olduğu için Brezilya milli takımında kendisine yer bulamadı ancak U15 (17 maçta 19 gol attı) , U17 ve U20 takımlarında gösterdiği performansla göz doldurdu ve yakın zamanda Brezilya Milli takımında yer alması kimse için bir sürpriz olmayacak.

Real Madrid'e 40 milyon sterlin transfer olarak ulusal bir rekora da imza atan Vinicius’un, oyundaki 93 reytingli hızı ile, kısa süre içerisinde oyun içerisinde Mbappe’nin yerini tehdit edeceği kesin.

Christian Pulisic

Reyting: 79 Overall

Takım: Chelsea

Yaş: 20

Christian Pulisic, ülkesi Amerika’da gelmiş geçmiş en yetenekli futbolculardan biri olarak görülüyor.

Pulusic, Chelsea’ye 59 Milyon sterling’lik transferiyle tüm zamanların en pahalı Amerika’lı futbolcu transferi olarak tarihe geçti.

Alban Lafont

Reyting: 79 Overall

Takım: Nantes

Yaş: 20

2015’te bir önceki kulübü Toulouse’a geldiğinde, Ligue 1’de oynayan en geç kaleci oldu.

2018 yılında Fiorentina’Ya 8 milyon Euro karşılığında transfer olan Lafont, şu anda Nantes’ta kiralık olarak kariyerine devam ediyor.

Achraf Hakimi

Reyting: 79 Overall

Takım: Borussia Dortmund

Yaş: 20

Real Madrid’den kiralık olarak Dortmund’da oynayan Hakimi, defansın her alanında görev alabiliyor.

Ibrahima Konate

Reyting: 84 Overall

Takım: RB Leipzig

Yaş: 19

2017 yılından beri Leipzig forması giyen Konate, 50’den fazla maça çıktı ve takımına 1 gol kazandırdı.

Dan-Axel Zagadou

Reyting: 79 Overall

Takım: Borussia Dortmund

Yaş: 20

Borussia Dortmund’a 2017’de bonservissiz olarak transfer olmadan önce 5 yıl PSG’nin futbol akademisinde eğitim aldı.

Dortmund için ilk gol attığı maçta ayn zamanda kırmızı kart da görerek talihsiz bir başlangıç yapan Zagadou, oyundaki 80 reytingli savunma ve fizisel yeteneği ile defans hattınıza iyi bir ekleme olabilir.

Martin Odegaard

Reyting: 78 Overall

Takım: Real Sociedad

Yaş: 20

82 pas ve 84 top sürme yeteneği Norveç’li orta saha oyuncusunun öne çıkan ve yıldan yıla gelişecek olan özelliklerinden.

Hızının 74 olması ise dezavantajlı yanlarından biri.

Declan Rice

Reyting: 77 Overall

Takım: West Ham

Yaş: 20

7 yaşında Chelsea akedemisinde futbola başlayan Rice, listede iki ayrı milli takımda görev almış tek futbolcu.

Dayot Upamecano

Reyting: 77 Overall

Takım: RB Leipzig

Yaş: 20

Exequiel Palacios

Reyting: 77 Overall

Takım: Nunez (River Plate)

Yaş: 20

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen saha dışındaki olayları gerçek hayatta sorun çıkarıyor olsa da, Fifa 20 kariyer modunda kadronuzda düşünmek isteyeceğiniz genç orta saha oyuncularından biri.

Gedson Fernandes

Reyting: 76 Overall

Takım: Benfica

Yaş: 20

Florentino

Reyting: 76 Overall

Takım: Benfica

Yaş: 20

Malang Sarr

Reyting: 76 Overall

Takım: Nice

Yaş: 20

Malang Sarr Nice’e bundan 14 yıl önce 6 yaşındayken katıldı. 2016 yılında as kadroda yer bulan Sarr, iakımıyla ilk golünü henüz 17 yaşındayken Ağustos 2016’da kaydetti.



