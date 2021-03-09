Kabusu tetikleyen Fiddlesticks'in yeniden çalışması, yepyeni bir kit ve önyükleme için görsel güncelleme ile nihayet burada. Onu almak istiyorsanız, en iyi rünler, eşyalar ve başlamak için genel ipuçları ve püf noktaları için bir rehberimiz bulunmaktadır.

Fiddlesticks Rün Rehberi

11 yıllık minimum değişikliğin ardından, Fiddlesticks modern League metası için hızlandı. Şampiyon, yerini yeni şampiyonlara bıraktı diye düşünürken yol kenarına bırakılmadan önce oyunun ilk yıllarında kimlik sorunları ile mücadele etti. Şimdilerde ise; intikamla geri döndü. En kötü kabusunuz olmaya hazır. Yeni forması onu, belirli güçlü ve zayıf yönleriyle oldukça güçlü bir şampiyon yaptı.

Fiddlesticks S11 Yeni Rünler

Fiddlestick'in kiti, ona genel olarak Vadi'de daha net bir kimlik vermek için yeniden düzenlendi. Ormanda, destek de hatta yeniden çalışmadan önce yalnız şeritlerde kullanılıyordu. Son yenilikler ise korkuluk artık ormanda sağlam bir zemine sahip olarak karşımıza çıktır.

Çok sayıda AoE kampı açık. Güçlü bir ganking mekanizması nihai ile iç içe geçmiş ve haritadaki düşmanları aldatmak için süslemeler ile Fiddlesticks metaya girmenin bir yolunu bulmalıdır.

PRO MİD Fiddlesticks İtemları (Build)

Yeni setinin gerçekte ne yaptığını özetleyecek olursak;

Pasif: Zararsız Bir Korkuluk

Fiddlesticks'in pasifi, biblo yuvasının yerine bir Korkuluk Figürü ile değiştirilir. Fiddle, haritanın etrafına üç dakika süren klonlarını yerleştirebilir. Totem ve süpürücü görevi görebilir. Bir eylem gibi davranırlar, sonra görüldüklerinde dağılırlar.

Q: Korkunç

Fiddlesticks'in ilk temel yeteneği hem pasif hem de aktif bir etkiye sahiptir. Pasifi, Fiddlesticks'in görünmediği ve çatışmanın dışında olduğu zamanlarda düşmanlardan korkmasını sağlar. Bu, daha sonra onlardan daha fazla korkan aktifiyle bağlantı kurar. Hedefler yakın zamanda dehşete düştüğünde anlaşmalar artar.

Mevcut sağlık hasarı verir. Tanklara karşı çok güçlü olur. Fiddle'ın güçlendirmelerini çok hızlı bir şekilde temizlemesine yardımcı olabilir. Canavarlara karşı 400 hasarı sınırlıyor. Ancak ejderhalar ve baronlar söz konusu olana kadar bu gerçekten bir faktör olmayacaktır.

W: Bol Hasat

Fiddle'ın eski W'sı Drenaj, Bountiful Harvest'te bir AoE yeteneği olarak yeniden düzenlendi. Yetenek zamanla hasar vererek Fiddlesticks'i geri iyileştirir ve son vuruş eksik sağlık hasarı verir

E: Biçmek

Fiddlesticks'in E. Fiddle önündeki bir alanı yararak, düşmanlara hasar verip yavaşlatır. Tatlı noktadakileri susturur. Reap, Dark Wind'in yerini alır. Yavaş, W'nizin indirmeyi kolay hale getirmesi iyi bir devamı da beraberinde getirir.

Fiddlesticks Counter Şampiyonlar (Pickler)

Ultimate: Karga Fırtınası

Fiddlesticks'in en iyisi Karga Fırtınası neredeyse hiç değişmedi. Büyük etki alanı nedeniyle dövüşlerde takımları yok etmek için Korku pasifini etkinleştirmenin iyi bir yoludur ve içinde durursanız hala çok fazla hasar verir, ancak özel bir şey eklenmemiştir.

Fiddlesticks İçin En İyi Runeler

Dark Harvest, Fiddlesticks'teki nihai ani hasar rünidir. Nihai yeteneği sayesinde ormanda ve takım savaşlarında yığın yığınlarını daha kolay toplayabilir. Bunun da ötesinde, tüm kombosu, kalabalık kontrolünden kaçma şansı bulamadan nuke yapabilir.

Eğer savaşa girme ve daha uzun süre hayatta kalma ihtiyacı hissediyorsanız, artçı şok daha savunmacı bir seçenektir. Aftershock ile ilgili sorun, Resolve Fiddle'ın Revitalize ve Second Wind gibi faydalarından yalnızca birkaç run olması.

Fiddlesticks için en iyi yapı

Fiddlesticks, Elise veya Gragas gibi geleneksel AP ormancınız gibi inşa edilir. Orman eşyası olarak Runic Echoes'dan çok faydalanıyor ve mavi smite düşmanları daha uzun süre menzilde tutmaya yardımcı olabilir.

Zhonya'nınki, Fiddlesticks'e bir takıma girdiğinde ihtiyaç duyduğu korumayı sağlarken, Liandry'nin Torment ve Oblivion Orb, yüzde sağlık hasarı ile iyi bir uyum sağlar.