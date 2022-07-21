Fibromiyalji nedir? Fibromiyalji tedavisinde ne yapılır?

Fibromiyalji, kas ve kemik ağrısı, hassasiyet ve genel yorgunluk adı verilen kronik bir durumdur. Fibromiyalji semptomları kişiden kişiye değişir, bu nedenle test veya analiz yapmak mümkün değildir. Hastalığın bilinen kesin bir nedeni olmadığı için diğer hastalıklarla karıştırılma riski çok yüksektir.

Araştırmalar sonucunda hastalığın tetikleyicileri şu şekildedir; önceki enjeksiyonlar, genetik faktörler, fiziksel ve duygusal travma, stres ve kişilik yapısı bunların birer parçasıdır. Fibromiyalji hakkında birkaç teori bulunmaktadır. Bu teorilerden en çok kabul gören, çeşitli faktörlerin beynin ağrı eşiğini düşürmesidir. Başka bir teoriye göre sinirler uyaranlara daha duyarlı hale gelir ve kişinin ağrı eşiği düşer.

Ağrının kaynağı bilinmemekle birlikte, fibromiyalji atakları ilgisiz bir bozukluğun sonucu olabilir. Bu durumlarda beyin ve sinir sistemi ağrı sinyallerini yanlış yorumlayarak aşırı tepki verir ve hasta daha fazla ağrı yaşayabilir.

Kas romatizması olarak da bilinen fibromiyalji, esas olarak kadınları etkiler. Yaygın kas ağrısına ek olarak, uyku bozukluğu, halsizlik ve yorgunluk yaygındır. Hastalar uykudan uyanamadıklarını ifade etmektedirler. Depresyon veya anksiyete eşlik edebilir. Stresli zamanlarda şikayetlerde artış gözlemlenebilir.

Fibromiyalji tanısı hastanın muayenesi ve klinik değerlendirmesi ile konulabilir. Tanı için spesifik bir test veya görüntüleme yöntemi yoktur. Diğer hastalıklardan ayırt etmek için test gerekebilir.

Fibromiyalji tedavi yöntemleri

Fibromiyaljiyi tedavi etmek için tetik nokta adı verilen alanlar kullanılır. Ağrı bölgesine göre değişen bu noktalara hafif basınç uygulayarak ağrının kaynağını bulmaya çalışır. Bazı tetik noktalar; başın arkası, omuzların üstü, göğsün üstü, dizler, kalçalar, dirseklerdir.

Fibromiyaljinin tek bir standart tedavisi olmadığından, bu bozukluğun tedavisi için ayrı bir multidisipliner program düzenlenmelidir. Uzman muayenesi sonucunda hastanın ihtiyacına göre uygulanacak lazer ve tekrar enjeksiyonları, proliferatif tedavi ve nöroterapi yöntemlerine karar verilir. Bu tedavilerin amacı, kişinin şikayet ettiği ağrıyı azaltmak ve geleneksel tedavi sonrası ağrıyı ortadan kaldırmaktır. Fibromiyalji tedavisinde amaç hastanın ağrıyı kontrol etmesini sağlayarak yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu, yaşam tarzı değişiklikleri ve uyuşturucu kullanımını içeren iki aşamalı bir süreçtir. Tıbbi tedavi, kişinin semptomlarına ve rahatsızlığına göre doktor tarafından belirlenir.

Hastalığı tek bir yöntem veya ilaçla tedavi etmek mümkün değildir. Cerrahi tedavisi yoktur. Ağrı kesiciler, antidepresanlar ve nöbet önleyici ilaçlar doktor tavsiyesi üzerine ilaç olarak kullanılabilir. Fiziksel aktivite, özellikle aerobik egzersiz (hızlı yürüyüş, bisiklete binme, yüzme, atlama vb.) rahatsızlığı gidermeye yardımcı olabilir. Yoga ve pilatesin fibromiyaljisi olan kişiler için etkili olduğu bildirilmiştir. Bunun yanı sıra stressiz bir yaşam, dengeli beslenme, yeterli ve kaliteli uyku bir yaşam biçimi olarak tanımlanmalıdır.