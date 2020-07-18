Fibromiyalji, uzun süreli ağrı ve özürlülüğe yol açan sendromlar arasında ön sıralarda yer alıyor. Ayrıca iş gücü kaybı ve ilaç-tedavi masrafları açısından da ilk sıralardadır. Fibromiyalji sendromunun neden geliştiği tam olarak bilinemiyor. Fakat bu sendroma yol açan; uyku, ağrı algılama, sinir sistemi ve hormonal sistem ile kas ve kas işlevlerinde bozukluklar teorisi öne sürülüyor.

Fibromiyalji nedir?

Fibromiyalji veya bilinen adıyla Fibromiyalji sendromu kronik yumuşak doku romatizmasıdır. Kronik ağrı ve yorgunluk sendromu olarak da bilinir. Uyku bozukluğu, kaslarda yaygın ağrı, hassasiyet, aşırı yorgunluk, halsizlik, sabah tutukluğu ile kendini hissettiriyor. Toplumun %3’ünde görülen ve en sık karşılaşılan ikinci romatizmal hastalıktır.

Fibromiyalji belirtileri subjektiftir ve herhangi bir testle ölçülmüyor. Hastalığın bilinen net bir nedeni bulunmuyor. Genellikle yaşam tarzının değiştirilmesiyle tedavi edilebilmesine rağmen, stres devreye girdiği zaman yeniden tekrarlayabiliyor.

Fibromiyalji belirtilerini fark ettiğinizde tam donanımlı bir hastanenin romatloji uzmanına görünmelisiniz. Bu hastalık uzun süreli ve ağrılı olmasına rağmen, vücudu sakat bırakan bir hastalık değildir.

Fibromiyalji atakları stres, fiziksel sarsıntı veya grip benzeri sistemik bir hastalığın sonucu da gerçekleşebiliyor. Beyin ve sinir sisteminin normal ağrı sinyallerini yanlış yorumlayıp, aşırı tepki göstermesi, beyindeki bir kimyasal maddedeki dengesizlikten kaynaklanabiliyor.

Fibromiyalji belirtileri nelerdir?

1- Herhangi bir ağrıyı normalden daha fazla algılama,

2- Ağrı yapmayan uyarıcıları da ağrı gibi hissetme,

3- El ve ayaklarda karıncalanma hissi ve uyuşma,

4- Çarpıntı,

5- Egzersize karşı dirençsizlik,

6- Kabızlık, ishal ve gaz şikâyetleri,

7- Depresyon hali, kaygı, panik atak

8- Hafıza problemleri, konsantrasyon bozukluğu, yeni şeyler öğrenme zorluğu,

9- Gün boyunca yorgunluk ve dinlenemeden uyanmış olma hisleri,

10- Uyku kalitesinde azalma ve uyku bozuklukları

11- Eklem semptomları (Kas spazmı ve güçsüzlüğü ile çene ağrısı gibi),

12- Beyinsel duyarlılık semptomları (Vertigo, migren veya ışığa, sese, kokuya duyarlılık gibi),

13- Gastrointestinal sorunlar (İshal, kabızlık, şişkinlik veya mide krampı gibi),

14- İdrar problemleri (Mesane ağrısı, idrar yaparken ağrı veya idrar yapma sıklığı gibi),

15- Psikolojik sorunlar (Depresyon, ruh hali değişikliği veya panik atak gibi),

16- Üreme semptomları (Ağrılı dönemler, Pelvik bölgesinde ağrı veya erken menopoz gibi),

17- Geçici saç dökülmeleri, kalp çarpıntısı ve dokuda iyi huylu büyüme (lipomlar) de Fibromiyalji belirtileri arasında yer alabiliyor.

Fibromiyalji neden olur?

Fibromiyaljinin nedeni tam olarak bilinmiyor. Buna rağmen genetik faktörlerin çok önemli olduğu kabul ediliyor. Kişinin birinci derece yakınlarında bu hastalık görüldüğünde kişinin de yakalanma riski 8 kat artıyor.

Çevresel faktörler de bu hastalığın gelişmesinde önemli rol oynayabiliyor. Özellikle çocukluk çağlarında geçirilen fiziksel ve duygusal sarsıntılar fibromiyalji için büyük risk oluşturuyor. Genel olarak;

- Stres, kaygı, depresyon, mutsuzluk

- Dinlendirmeyen uyku,

- Bazı romatizmal ve hormonal hastalıklar,

- Aşırı egzersiz veya ağır sporlar yapma,

- Hareketsiz bir yaşam tarzı,

-İşini sevmeme veya mükemmeliyetçi ve işkolik kişilik yapısı,

- Soğuk ve nemli havaları fibromiyalji sendromunun nedenleri olarak sıralayabiliriz.

Fibromiyalji tedavisi nasıl yapılır?

Fibromiyalji belirtilerini fark ettiğiniz anda teşhis için tam donanımlı bir hastanenin romatoloji uzmanına görünmelisiniz. Tedavi içinse fizik tedavi ünitelerine gitmelisiniz. Fibromiyalji oldukça karmaşık bir hastalık olup, multidisipliner bir tedavi uygulanır. Psikolog ve fizyoterapist dışında pek çok branştan da destek alabilirsiniz.

Tedavinin amacı ağrıyı yönetmek ve yaşam kalitesini artırmaktır. Bu da; ilaç tedavisi, fizik tedavi, psikososyal yaklaşım ve tamamlayıcı tedavileri içeren dört aşamalı yaklaşımla gerçekleştiriliyor. İlaç tedavisinde durumunuza bağlı olarak ağrı kesiciler, antidepresanlar ve antiepileptik ilaçlar veriliyor.

Fizik tedavide; sıcak uygulama, ozon tedavisi, elektroterapi uygulamaları, masaj, manipülasyon ve kaplıca tedavileri uygulanabiliyor.

Fibromiyaljinin geçmesi için alternatif çözümler

İlaç ve fiziksel tedavilere yardımcı olmak atakları en aza indirmek veya yok etmek için yaşam tarzınızda değişikliklere gitmeniz gerekiyor. Düzenli uyku ve spor içeren bir yaşam tarzınız olmalıdır. Çay, kahve, alkol ve kolayı azaltıp, özellikle uyumadan önce içmeyeceksiniz.

Bulunduğunuz ortamın sıcak ve kuru hava olmasına dikkat edeceksiniz. Dengeli ve sağlıklı bir diyetle beslenmenizi düzenleyeceksiniz.