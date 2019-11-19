Fibromiyalji, yumuşak dokuda kendini gösteren, romatizma hastalığıdır. Kendisini; uyku bozuklukları, aşırı şekilde yorgunluk, kaslarda güçsüzlük ve belli vücut bölgelerinden aşırı hassasiyet ile gösterir. Toplumun %3'lük kesiminde bulunan bu hastalık, kişilerin yaşam kalitesini düşürücü bir etkiye sahiptir. Belirtileri diğer hastalıklarla benzer olduğundan, teşhis aşamasında dikkat edilmelidir.

Fibromiyalji Belirtileri Nelerdir?

Hastalığın pek çok sayıda belirtisi bulunur. Ama fibromiyalji belirtileri denildiğinde akla ilk gelen, vücudun bazı bölümlerinde meydana gelen aşırı hassasiyet durumudur. Ayrıca kulak çınlaması ve nefes almada güçlükler, fibromiyalji hastalığının yaygın belirtileri arasında sayılır. İşte fibromiyalji rahatsızlığının diğer belirtileri;

- Ellerde ve ayaklarda sürekli karıncalanma hisleri,

- Normal bir ağrıyı anormal olarak hissetmek,

- Egzersizlere karşı yaşanan direnç sorunları,

- Gaz, kabızlık ve ishal sorunları,

- Hafıza problemleri ve depresyon durumları,

- Gün boyu yorgunluk hissiyatı,

- Dinlenmeden uyanmış olma,

- Öğrenme sorunları ve algılama bozuklukları,

- Vücutta kızarmalar şeklinde sıralanabilir.

Fibromiyaljinin Nedenleri Nelerdir?

Yapılan araştırmalara göre fibromiyaljinin henüz kesin bir nedeni bulunmamıştır. Fakat; genetik geçiş özelliği olduğu bulgulanmıştır. Yani kişideki fibromiyaljinin nedeni kendi atalarıdır. Yine çevresel faktörlerin de fibromiyalji rahatsızlığının oluşumunda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum genellikle çocukluk dönemlerindeki fiziksel ve duygusal travmalar sonucunda ortaya çıkar.

Bunun yanında, kişilik bozuklukları olan hastaların fibromiyalji rahatsızlığına yakalanma riski de o kadar yüksektir. Hastalık toplumun ekonomik anlamda üst tabakalarında görülme olasılığı yine alt tabakalara göre oldukça yüksektir. Fibromiyalji nedenleri konusunda henüz net olarak bir sonuç elde edilememişse bile bunlara benzer çok sayıda tahmin söz konusudur.

Fibromiyalji Tedavisi

Fibromiyalji hastalığı ilk olarak teşhis edilmelidir. Ancak göstermiş olduğu belirtileri diğer pek çok hastalıkla benzer olduğundan, karıştırılma olasılığı yüksektir. Fibromiyalji tedavisi yapılmadan önce mutlaka doğru bir şekilde teşhis edilmelidir. Bu nedenle ilk olarak kişi detaylı bir muayeneden geçer. Muayene sonucunda kişi bu hastalığı yaşıyorsa buna göre tedaviye başlanır. Fibromiyalji tedavisinde en öneli eksen, sıklıkla doktor değişikliği yapmamaktır. Bu nedenle teşhis doğru yapılırsa çeşitli tedavi yöntemleri kolayca uygulanmaya başlanabilir.

Fibromiyalji hastalığının tedavisi iki şekilde yürütülebilir. Bunlardan birincisi ilaç tedavisidir. Hastalık tam tespit edildikten sonra kişiye bu ilaçlar reçete edilir. Reçete edilen bu ilaçlar, tedavinin aşama kaydetmesinden önemli role sahiptir. Bunun yanında hastaya günlük hayatı içerisinde bazı rutin değişiklikleri önerilebilir. Örneğin; dengeli ve sağlıklı beslenme, stresten uzak durma, düzenli uyku bunlar arasında yer alır. Kişi ne kadar dengeli beslenirse, tedavi daha çabuk cevap verir. Yine stressiz bir yaşam ve uyku düzeni, kişinin vücudunun dengeye girmesinde yardımcı olacaktır.

Bunların dışında; manipülasyon, doku masajı, klasik masaj da fibromiyalji hastalarına önerilebilir. Ancak hastanın doktor kontrolünde hareket etmesi, tedavinin en önemli gerekliliğidir. Bu nedenle sıklıkla doktor değişikliği yapmadan net teşhisle hastalık kısmen veya tamamen giderilebilir.

Fibromiyalji Egzersizleri Faydalı Olur Mu?

Fibromiyalji hastalığında ilaç tedavisine yardımcı tedavi olarak önerile egzersizler, bazı durumlarda hastanın ilaç olmadan tedavi edilmesinde tercih edilebilir. Bu tamamen hastayı muayene ve tedavi eden doktorun inisiyatifindedir. Genel olarak fibromiyalji için egzersiz yapmak hastalık için önemli bir görev görür. Hastalığın giderilmesinde önemli yardımcıdır.

Hangi Doktora Gidilmeli?

Hastalık yapısal olarak karmaşık olduğundan farklı doktorlardan destek alınabilir. Fizyoterapist, psikolog gibi doktorlardan yardım alınabilir. Fizyoterapiste gidildiğinde gerek görürse gerekli yönlendirmeleri yapacaktır. Burada önemli olan hastalığın belirtileri görülür görülmez beklemeden doktora başvurmaktır. Tedavi işlemleri ve yönlendirme gereksinimleri olursa bu doktor tarafından halledilir.