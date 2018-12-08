FIBA’nın yeni genel sekreteri Andreas Zagklis

Patrick Baumann’ın vefatının ardından boşalan FIBA Genel Sekreterliği görevine Yunan spor adamı Andreas Zagklis getirildi.

FIBA Genel Kurulu, 7 Aralık Cuma günü yaptığı toplantıda Andreas Zagklis’i oybirliği ile FIBA Genel Sekreteri seçti.

2016 yılında FIBA bünyesine dahil olan Zagklis, halihazırda kurumun Hukuk Hizmetleri Başkanı ve Baş Avukatı olarak çalışıyordu.

2003 yılından bu yana FIBA Genel Sekreteri olarak görev yapan İsviçreli spor adamı Patrick Baumann, 13 Ekim’de Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te geçirdiği kalp krizi nedeniyle 51 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

Andreas Zagklis kimdir?

38 yaşındaki Yunan spor adamı Andreas Zagklis, Atina Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı. Ayrıca Salamanca ve Western Ontario üniversitelerinde iki yarıyıl boyunca eğitim gördü. Uluslararası Olimpiyat Akademisi’nde “Olimpiyat Çalışmaları” programından mezun olan Zagklis, son olarak Harvard Law School’da “Şirket Danışmanlığı’nda Liderlik” programını bitirdi.

2004, 2006 ve 2008 Olimpiyat Oyunları’nda Spor Tahkim Mahkemesi’nde (CAS) asistanlık yapan Zagklis, 2016 yılına dek spor hukuku alanında çalışan önemli isimlerle bir arada avukatlık yaptı ve 2016’da FIBA’nın hukuk ekibinin başına getirildi.

Ülkesi Yunanistan’da daha önce basketbolculuk, antrenörlük ve yöneticilik de yapan Zagklis beş dil biliyor.