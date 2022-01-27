FIBA’nın sosyal medyadaki başarısı devam ediyor

İsviçre’den Burson Cohn & Wolfe Sports’un (BCW Sports) hazırladığı 2021 Uluslararası Spor Federasyonları Sosyal Medya Sıralaması’na göre FIBA, sosyal medyada en çok takip edilen uluslararası spor federasyonları arasında ikinci sırada yer aldı.





Raporda 41 yaz ve kış Olimpik spor federasyonu yer alırken, 56 da Olimpik olmayan spor federasyonlarına ait hesaplar incelendi. FIBA’nın ikinci sırada yer aldığı Olimpik sporlar için genel sosyal medya sıralamasında federasyonların Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok ve YouTube hesapları baz alınırken, genel sıralamada birinciliği Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), üçüncülüğü ise Uluslararası Voleybol Federasyonu (Volleyball World) aldı.

Olimpik olan ve olmayan bütün spor federasyonları için yapılan sıralamada ise Uluslararası Kriket Konseyi (ICC) 79 milyon 696 bin 575 takipçiyle birinci, FIFA 41 milyon 82 bin 790 takipçiyle ikinci ve FIBA 13 milyon 909 bin 368 takipçiyle üçüncü sırada bulunuyor.

Uluslararası federasyonların sosyal medya uygulamalarına göre ilk 5 sıralamaları şu şekilde:

Facebook

1. ICC

2. FIBA

3. FIFA

4. Uluslararası Voleybol Federasyonu

5. Teqball

Instagram

1. ICC

2. Uluslararası Voleybol Federasyonu

3. Uluslararası Atletizm Federasyonu

4. FIBA

5. Dünya Ragbi Birliği (World Rugby)

Twitter

1. FIFA

2. ICC

3. Dünya Ragbi Birliği (World Rugby)

4. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA)

5. FIBA

LınkedIn

1. FIFA

2. ICC

3. FIA

4. FIBA

5. Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF)

YouTube

1. FIFA

2. ICC

3. Badminton

4. FIBA

5. Uluslararası Voleybol Federasyonu

TikTok

1. Uluslararası Atletizm Federasyonu

2. ICC

3. Teqball

4. Uluslararası Voleybol Federasyonu

5. Dünya Ragbi Birliği (World Rugby)

6. FIBA