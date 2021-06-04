FIBA’nın ikinci ara dönem kongresi yapıldı

Ara Dönem Kongresi’ne FIBA Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, FIBA'nın beş bölge ofisinden İcra Direktörleri ve FIBA Komisyon Başkanları çevrimiçi olarak katıldı.

Delegelere, Ağustos 2019’da Çin'in Pekin kentinde düzenlenen 21’inci FIBA Kongresi'nden bu yana gerçekleşen FIBA faaliyetleri hakkında raporlar sunuldu. FIBA Başkanı Hamane Niang ve FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis'in yanı sıra; FIBA Saymanı Ingo Weiss ve FIBA Vakfı Direktörü Florian Wanninger de kongreye hitap etti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Spor Direktörü Kit McConnell ve FIBA Vakfı Başkanı Horacio Muratore de kongre ile bir mesaj paylaştı.

FIBA Başkanı Hamane Niang, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “2020 Mart ayından bu yana FIBA, sporumuzun oynanması için elverişli bir ortam olmamasına rağmen, basketbol camiasını elinden geldiğince desteklemek için büyük çaba sarf etti. Tüm bu çabalara ek olarak, siz üyelerimiz adına çalışmalarımıza devam etmek istedik. Önümüzdeki iki yıl boyunca, son kongrede birlikte belirlediğimiz stratejik hedeflere dayanarak, bu salgın sırasında bize çok yardımcı olan birlik ve beraberlik ilkelerini de temel alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Kongrede, FIBA'nın Basketbolda Kadınlar stratejisine uygun olarak toplumsal cinsiyet ilkelerini ilerletmeyi, video konferanslar yoluyla resmi toplantılar düzenleme olasılığını netleştirmeyi ve basketbolun dijital formlarının, özellikle e-sporun, FIBA'nın kapsamına girmesini amaçlayan önemli değişikliklerle birlikte FIBA Genel Tüzüğü'nün yeni bir versiyonu kabul edildi. Genel tüzükte yapılan diğer revizyonlar da kongre sırasında onaylandı. Kongre ayrıca, Merkez Kurulu’nun FIBA Genel Tüzüğü'nün 10.6. Maddesine göre Peru Basketbol Federasyonu'nun (FDPB) ihraç edilmesi önerisinin onaylanmasını oyladı.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis de; FIBA'nın faaliyetleri ve FIBA'nın pandemiye nasıl tepki verdiği hakkında kapsamlı bir rapor ile birlikte FIBA'nın 2019-2027 stratejik hedefleri hakkında, 2019-2023 dönemi için üç stratejik önceliğe ilişkin mevcut faaliyetlere odaklanan kapsamlı bir rapor verdi. Rapordaki üç stratejik öncelik; ulusal federasyonları güçlendirme, basketbolda kadınlar ve FIBA ailesini genişletmek konularını içeriyordu. Zagklis konuşmasını, hem FIBA'nın yaklaşmakta olan yaz etkinlikleri serisini hem de Avustralya'da düzenlenecek FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022’den bahsederek sonlandırdı.

FIBA Genel Sekreteri Zagklis, şunları söyledi: “Zor durumlardan kaynaklanan avantajlar olduğunu ve FIBA ile ulusal federasyonların muazzam bir operasyonel ve yürütme kapasitesi olduğunu da öğrendik. Basketbol ailesinin başarıları ile gücünden güç aldığımızı hissetmeli ve stratejik hedeflerimizi daha da ileriye taşıyacak faaliyetlerimizi dört gözle beklemeliyiz.”