Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Yener Yılmaz ile birlikte Avrupa kıtasından 10, Afrika kıtasından 2, Asya kıtasından 6, Amerika kıtasından 10, Avustralya kıtasından 2 hakem olmak üzere toplam 30 hakem görev yapacak.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev yapacak Yener Yılmaz, bu alanda beşinci Türk hakem olacak.