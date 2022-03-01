Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Ukrayna'da yaşananlara tepkisiz kalmadı. Eureoleague'in ardından FIBA da Rusya'ya yönelik yaptırımlarını açıkladı.

FIBA'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamalar şu şekilde:

"FIBA, Ukrayna'daki son olaylardan çok endişe duyuyor ve etkilenenlere en derin sempatilerini ifade ediyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Yürütme Kurulu kararı ve gerekçeleri doğrultusunda FIBA bugün, Rus takımlarının ve yetkililerinin bir sonraki duyuruya kadar FIBA Basketbol ve 3x3 Basketbol müsabakalarına katılmasına izin verilmeyeceğini duyurur.

FIBA, Merkez Kurulu tarafından 25 Mart'taki toplantısında ve önümüzdeki günlerde FIBA'nın Avrupa Bölgesi organları tarafından alınan diğer kararları bildirilecektir.

FIBA şiddeti kınıyor ve barışın acilen hakim olmasını umuyor."

EuroLeague yaptırımları

Geçtiğimiz gün EuroLeague'ten de Rus takımlarına yaptırımlar açıklanmıştı. Yapılan duyuruda EuroLeague ve EuroCup'ta mücadele eden Rus takımlarının turnuvaya katılımlarının askıya alındığı belirtilmişti.



