FIBA kokartlı Türk kadın hakem Özlem Yalman,12-14 Nisan tarihlerinde Macaristan’ın Sopron şehrinde düzenlenecek FIBA Kadınlar EuroLeague Final Four organizasyonunda görev yapacak.

TBF’den yapılan açıklamaya göre, turnuvada Macaristan’dan Sopron Basket, Çekya’dan USK Prag, Rusya’dan Dinamo Kursk ve UMMC Ekaterinburg takımları yer alacak.

Dörtlü finalde, Özlem Yalman’ın yanı sıra Gentian Cici (Arnavutluk), Andrada Csender (Danimarka), Dariusz Zapolski (Polonya), Boris Krejic (Slovenya), Jasmina Juras (Sırbistan) ve Vasiliki Tsaroucha da (Yunanistan) görev alacak.

Özlem Yalman, 1995 yılında başladığı hakemlikte 2004 yılında A klasmana yükselmişti.