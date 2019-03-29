FIBA'dan Özlem Yalman'a önemli görev

FIBA kokartlı Türk kadın hakem Özlem Yalman, FIBA Kadınlar EuroLeague Final Four'unda görev yapacak.

29 Mart 2019, Cuma 19:31
- A +
FIBA'dan Özlem Yalman'a önemli görev

FIBA kokartlı Türk kadın hakem Özlem Yalman,12-14 Nisan tarihlerinde Macaristan’ın Sopron şehrinde düzenlenecek FIBA Kadınlar EuroLeague Final Four organizasyonunda görev yapacak.

TBF’den yapılan açıklamaya göre, turnuvada Macaristan’dan Sopron Basket, Çekya’dan USK Prag, Rusya’dan Dinamo Kursk ve UMMC Ekaterinburg takımları yer alacak.

Dörtlü finalde, Özlem Yalman’ın yanı sıra Gentian Cici (Arnavutluk), Andrada Csender (Danimarka), Dariusz Zapolski (Polonya), Boris Krejic (Slovenya), Jasmina Juras (Sırbistan) ve Vasiliki Tsaroucha da (Yunanistan) görev alacak.

Özlem Yalman, 1995 yılında başladığı hakemlikte 2004 yılında A klasmana yükselmişti.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.