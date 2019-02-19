FIBA’dan kura çekimi açıklaması

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yaklaşan Dünya Kupası organizasyonlarına ev sahipliği yapacak ülkelerin kura çekimi sıralamalarını gözden geçirdi.

FIBA İcra Kurulu, Olimpik takım sporlarının kıyaslamalı bir incelemesini takiben, ev sahibi ülkelere gruplardaki seribaşları arasında bir yer ayırmaya karar verdi. Karara göre; Türkiye’nin, eleme maçları tamamlanmadan katılmayı garantilediği FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak Çin, kura çekiminde seribaşı ülkelerden biri olacak.

FIBA, yaklaşan Dünya Kupası organizasyonlarına ev sahipliği yapacak ülkelerin kura çekimi sıralamalarını gözden geçirdi. FIBA İcra Kurulu, Olimpik takım sporlarının kıyaslamalı bir incelemesini takiben, ev sahibi ülkelere gruplardaki seribaşları arasında bir yer ayırmaya karar verdi. Karara göre; Türkiye’nin, eleme maçları tamamlanmadan katılmayı garantilediği FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak Çin, kura çekiminde seribaşı ülkelerden biri olacak.

Bu karar, FIBA'nın bu yıl düzenleyeceği tüm Dünya Kupaları - Çin'deki FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası, Yunanistan'daki FIBA U19 Basketbol Dünya Kupası ve Tayland’da gerçekleşecek FIBA U19 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası - için geçerli olacak.

Eleme maçları devam ederken organizasyona katılmayı garantileyen 18 ülke şu şekilde;

Turnuva ev sahibi: Çin

Afrika: Angola, Nijerya, Tunus

Amerika: Arjantin, Kanada, ABD, Venezuela

Asya: Avustralya, Kore, Yeni Zelanda

Avrupa: Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Yunanistan, Litvanya, İspanya, Türkiye

Dünya Kupası Elemeleri’nin altıncı ve son penceresi 21-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. İlk defa 32 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek organizasyona katılmaya hak kazanacak diğer 14 ülke bu pencerede oynanacak maçların ardından belirlenecek.

FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası’nın kura çekimi 16 Mart’ta Çin’in Shenzen şehrinde gerçekleşecek olup, kura çekiminin ardından 32 takım 4’erli 8 gruba ayrılacak.