FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, düzenlenen basın toplantısında Euroleague ile aralarındaki ilişki hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Zagklis'in açıklamaları:

"İlişkimiz gelişiyor çünkü daha fazla konuşuyoruz ve geliştirilecek alanlar var. COVID-19 nedeniyle ortaya çıkan esneklik yardımcı olabilecek bir şey çünkü iletişimde olmak gerekiyor. İyimserim, bizim gibi çözüm bulmak isteyen insanlarla konuşmak istiyoruz. Kulüplerin daha fazla kazanması gerektiğini düşünüyoruz."

"Kulüplerin daha fazla saygıya ihtiyacı var"

"Kasım ayı, EuroLeague’in iyi niyetini gösterebilmesi adına kaçan bir fırsat oldu. Kulüplerin maçları erteleme talebini hoş karşılamamak ve Ulusal maçlarla doğrudan tarihlerin denk gelmesi kabul edilemez. Kulüplerin daha fazla saygıya ihtiyacı var. "

"Bizim elimizde buna uygun çözümler var, açık fikirlilikle masadayız, görüşmeye açığız."



