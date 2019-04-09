FIBA’dan Emin Balcı ve Yener Yılmaz'a görev

FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final’inde, FIBA kokartlı Türk hakemlerden Yener Yılmaz görev alacak. Organizasyonda ayrıca, Emin Balcı’nın ise teknik komiser olarak görev yapacağı belirtildi.

09 Nisan 2019, Salı 11:40
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FIBA’dan Emin Balcı ve Yener Yılmaz'a görev

Basketbolda Belçika’nın ev sahipliği yapacağı FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final’inde, FIBA kokartlı Türk hakemlerden Yener Yılmaz görev alacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3-5 Mayıs tarihlerinde Antwerp kentinde gerçekleştirilecek Dörtlü Final’de, Yener Yılmaz da düdük çalacak.

Organizasyonda ayrıca, Emin Balcı’nın ise teknik komiser olarak görev yapacağı belirtildi.

Dörtlü Final’de Almanya’nın Brose Bamberg, Belçika’nın Telenet Giants, İspanya’nın Iberostar ve İtalya’nın Segafredo Virtus Bologna takımları mücadele edecek.

Eşleşmeler 10 Nisan Çarşamba günü çekilecek kurada belli olacak. Yarı final maçları 3 Mayıs Cuma, final mücadelesi ise 5 Mayıs Pazar günü oynanacak.

AA

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