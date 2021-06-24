Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), dünya genelinde basketbol sahası bulunmasını kolaylaştırıyor. FIBA’nın Ekipman & Mekan Merkezi ile Dünyadaki Basketbol Sahaları organizasyonu arasındaki bu ortaklık sayesinde, basketbol tutkunları, FIBA etkinliklerine ev sahipliği yapan FIBA müsabaka salonları da dahil olmak üzere dünya çapında 37 binde fazla kapalı ve açık sahaya ulaşabilecek.

Şehrinizde yeni bir saha, bir sonraki tatilinizde veya iş seyahatinizde basketbol oynayacak bir yer arıyorsanız veya sadece bir sahayı içeren ve çevreleyen bazı harika ortamları görmek istiyorsanız, Dünyadaki Basketbol Sahaları mekan bulucu tam size göre.

FIBA’nın Ekipman & Mekan Merkezi Başkanı Bart Prinssen konuyla ilgili olarak, “Dünyadaki Basketbol Sahaları ile ortak olmayı seçtik çünkü dünya çapındaki basketbol topluluğunu çekmek ve onlarla iş birliği yapmak için doğru yaklaşıma sahip olduklarına inanıyoruz. Amacımız, Dünyadaki Basketbol Sahaları’nı desteklemek ve en değerli bilgileri çevrimiçi olarak sunmak için verilerimizi birleştirmek” dedi.

Basketbol sahalarının rehberi olarak görev yapan Dünyadaki Basketbol Sahaları organizasyonunun sahibi Ryan O'Leary ise FIBA Ekipman & Mekan Merkezi ile ortaklık konusunda çok heyecanlı olduğunu belirterek, “Basketbol sporunu teşvik etme ve basketbol camiasını birleştirme hedeflerimiz FIBA'nın hedefleri ile çok uyumlu. Ddünya genelindeki her seviyeden oyuncuya açık ve kapalı tesisler bulmanın ve buralarda oynamanın kolay bir yolunu sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Dünyadaki Basketbol Sahaları 2007 yılında kuruldu ve basketbol sahası arayan oyuncular için nihai hedef haline geldi. Etkileşimli haritası sayesinde oyuncular dünya çapında 200'den fazla ülkede 10 binden fazla şehirde 37 bin sahaya ulaşma imkanına sahip. Dünyadaki Basketbol Sahaları saha bulucusunda oyuncuların basketbol oynamak için en iyi noktaları bulmalarına, basketbol deneyimleri yaşamalarına ve basketbola olan sevgilerini artırmalarına olanak tanıyan binlerce fotoğraf ve saha puanlamaları da var. Organizasyonun resmi internet sitesinde ayrıca, bazı konumların ayrıntılı olarak incelendiği, ilk 10'lar ve "Mutlaka Oynanmalı" vs. başlıklı girişleri içeren bir blog da bulunuyor.

FIBA’nın Ekipman & Mekan Merkezi, dünya çapındaki spor tesislerinin niceliği ve kalitesindeki artışın basketbol sporunun büyümesi ve gelişmesi için büyük bir hızlandırıcı görevi göreceğine olan inançtan doğdu. Önümüzdeki yıllarda, FIBA'nın Ekipman ve Mekan Merkezi, daha fazla entegrasyon ve işlevsellik girişimleri başlatmak için Dünyadaki Basketbol Sahaları ekibiyle iş birliği yapacak.

Bir basketbol sahası bulmak için: https://www.courtsoftheworld.com/