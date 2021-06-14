FIBA’dan cinsel taciz iddialarına ilişkin açıklama

Uluslararası Basketbol Federasyonu’na (FIBA) tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

10 Haziran tarihinden bu yana, New York Times ve İnsan Hakları İzleme Örgütü aracılığıyla Mali Basketbol Federasyonu içerisindeki sistemik cinsel tacizle ilgili iddialar Uluslararası Basketbol Federasyonu’na (FIBA) ulaşmıştır.

Bu bilgilerin ulaşmasının ardından FIBA, konunun içeriğiyle ilgili soruşturma başlatan bağımsız Doğruluk Görevlisi Profesör Richard McLaren ile derhal paylaştı. McLaren, raporun Olimpiyat Oyunları’ndan kısa bir süre sonra teslim edilmesinin beklendiğini doğruladı.

FIBA Genel Sekreteri, Ulusal Mali Federasyonu'ndan soruşturma konusunda tam iş birliği yapmalarını talep etti. Soruşturma devam ederken, Malili bireyler; antrenör Amadou Bamba, antrenör Oumar Sissoko ve yetkili Hario Maiga tüm FIBA faaliyetlerinden uzaklaştırıldı.

FIBA Başkanı'nın, Mali Basketbol Federasyonu'nda özellikle 1999'dan 2007'ye kadar görev yaptığı dönemde yaşanan cinsel istismarları bildiği veya bilmesi gerektiği iddiaları üzerine bu iddiaları şiddetle reddeden FIBA Başkanı ise soruşturma yürütülürken geçici olarak çekilme kararı aldı. Ayrıca soruşturmaya destek olmak adına tam iş birliği teklif etti. FIBA kurallarına göre, FIBA Birinci Başkan Yardımcısı Şeyh Saud Ali Al-Thani onun adına vekalet edecek. FIBA, Başkanın masumiyet karinesi hakkını vurgulayarak, soruşturmanın sonucuna kadar başka yorum yapmayacağını belirtti.

FIBA, her türlü taciz ve istismara karşı sıfır toleransa sahip olmakla beraber, bu tür davranışların mağdurlarına en içten şefkat dileklerini sunmaktadır. FIBA, ayrıca, bu tür davranışlarla ilgili raporların ciddiye alınmasını ve uygun şekilde soruşturulmasını sağlamayı taahhüt etmektedir.