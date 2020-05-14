FIBA’dan basketbolu özleyenler için dijital kampanya

FIBA, Mart ayının ortasından bu yana koronavirüs salgını nedeniyle, dünyadaki canlı spor faaliyetlerini izlemekten uzak kalan basketbolseverler için dijital bir kampanya başlattığını duyurdu. FIBA, basketbolun salonlara geri dönüşüne hazırlanmak ve basketbolun oynanmaya başlayacağı günü bekleyen kişilere olumlu mesajlar iletmek üzere tasarlanan dijital bir kampanya olan #FIrstBAsket'i (ilk basket) başlattı.

#FIrstBAsket, basketbol ve 3x3 basketbol yıldızları, antrenörler, taraftarlar ve basketbolun diğer aktörleri ile hazırlanan video, fotoğraf ve mini röportajlardan oluşacak ve röportajlarda yer alan kişilere basketbolun geri dönüşü heyecanla beklenen soruyu soracak – “ilk basket”iniz nasıl olacak?

Uluslararası spor federasyonları dijital hesapları arasında, bu sene de ilk 3’te yer alan FIBA'nın sosyal medya hesapları, basketbolun yaklaşan geri dönüşünü takip ederek, salonlara geri dönüşü kutlamak için antrenmanlardan ve maçlardan gelen görüntüleri dünya ile paylaşacak.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, konu ile ilgili olarak, “Koronavirüs salgını günlük hayatımızı değiştirdi ve dünyada basketbol da dahil olmak üzere, bütün sporlarda büyük aksamalara neden oldu. Dünyada yavaş yavaş çeşitli aktivitelerin devam ettirilme adımlarının atılmaya başlandığı günlerde, basketbol ailesi de basketbolun geri dönüşünü hevesle bekliyor. Bu zorlu zamanlarda, #FIrstBAsket dijital kampanyası, basketbola olan tutkumuzu ve sevgimizi teşvik ederek, herkesi hayal ettiği ilk basketini paylaşmaya davet ediyor” dedi.

#FIrstBAsket kampanyası içerikleri FIBA'nın bütün sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak. FIBA dünyadaki bütün basketbol ailesini -ulusal federasyonlar, ligler, kulüpler, oyuncular, yetkililer, taraftarlar- hayal ettikleri ilk basketlerini düşünerek, bu harekete katılmaya davet ediyor.



