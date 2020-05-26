FIBA’dan basketbola dönüş kılavuzu

FIBA, koronavirüs nedeniyle ara verilen basketbol etkinliklerinin yeniden başlaması aşamasında, Basketbola Dönüş Kılavuzu ile birlikte yeniden başlama süreci için tavsiyelerini yayımladı. Kılavuz, basketbolun kendi ülkelerinde yeniden başlatılmasında rehberlik arayan ulusal basketbol federasyonları için hazırlandı. Kılavuzun hazırlanmasında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile iş birliği yapıldı.

Basketbola Dönüş Kılavuzu’nda koronavirüs ile ilgili mevcut bilgilere yer verilirken, virüs hakkındaki bilgiler sürekli değiştiğinden, koronavirüs hakkında en son bilgilerin düzenli olarak gözden geçirilmesinin önemli olduğu vurgulanmıştır. Kılavuzda; müsabakaların yeniden başlaması, ulusal federasyonlar için yeniden başlama kılavuzu, olası eylem kontrol listesi ve risk değerlendirme programı gibi konularda bilgi verilmiş, ek olarak destekleyici kaynaklara örnekler sunulmuştur. Risk değerlendirme programı canlı bir belgedir ve düzenli olarak güncellenecektir.

Yönergeler, FIBA Koronavirüs Sağlık Danışma Grubu (MAG) ve hem FIBA Sağlık hem de Oyuncu Komisyonları ile istişarelerinin ardından, FIBA Sağlık Komisyonu Başkanı Dr. Peter Harcourt tarafından geliştirilmiştir. Dr. Harcourt, FIBA Sağlık Komisyonu Başkanı olmasının yanı sıra WADA ve İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları Federasyonu Sağlık Komisyonu ile birlikte diğer spor organizasyonlarında da çeşitli görevlerde bulunmaktadır.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, şunları söyledi: “FIBA Koronavirüs Sağlık Danışma Grubu’na, FIBA'nın Komisyonları ve Dünya Sağlık Örgütü'ne değerli çalışmaları, uzmanlıkları ve ulusal federasyonlarımızı, oyuncularımızı ve yetkililerimizi korumaya olan katkılarından dolayı içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Bu kılavuzlar basketbol topluluğumuza spora dönüş sürecinde çok faydalı olacak. Hepimiz basketbolu özlüyoruz ve koronavirüs salgını ile ilgili durumlar geliştikçe, FIBA 'Basketbol'a Dönüş' konusunda güvenli bir ortam sağlanması için rehberlik sağlamayı taahhüt ediyor.”

FIBA Koronavirüs Sağlık Danışma Grubu’nda; koronavirüs ile ilgili en son bilimsel bilgileri gözden geçirmek ve uluslararası basketbol müsabakalarının dönüşü hakkında tavsiyelerde bulunmak amacıyla Nisan ayında kuruldu. Bu özel danışma grubunun üyeleri arasında FIBA Sağlık Komisyonu Başkanı ve Başkan Vekili, NBA Spor Hekimliği Direktörü, Dünya Sağlık Örgütü İcra Direktörü Kıdemli Danışmanı, immünoloji ve aşı araştırmaları konusunda uzmanlaşmış olan bir Melbourne Üniversitesi Tıp Profesörü, ve gözlemci olarak da IOC Tıp Direktörü bulunuyor.