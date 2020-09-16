FIBA ve Schelde Sports’tan Dört Yıllık Anlaşma

ABEO’nun sahip olduğu Schelde Sports, 2014 yılından bu yana FIBA ile uzun süredir devam eden başarılı bir iş birliğine sahip olup, FIBA 2014 Basketbol Dünya Kupası, FIBA 2015 EuroBasket, Rio 2016 Olimpiyat Oyunları, FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası gibi önemli turnuvalarda pota üniteleri sağladı. Schelde Sports, şimdi 2021'de gerçekleşecek olan Tokyo Olimpiyat Oyunları için pota üniteleri tedarik edecek. Ayrıca, Schelde Sports, 2013'ten beri FIBA'nın 3x3 basketbol resmi küresel pota ünitesi tedarikçisi olarak hizmet veriyor.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis anlaşma hakkında, “FIBA, uzun vadeli ortaklıklara büyük önem veriyor ve özellikleFIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası'nda yaptığımız harika iş birliğinden sonra, Schelde Sports ile imzaladığımız yeni anlaşmayı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Schelde Sports, dağıtım konusundaki başarısı ile dünya çapında tanınmaktadır ve biz Olimpiyat Oyunları’nın yanı sıra çok sayıda önemli FIBA etkinliğinde oyuncularımıza bu son teknoloji ürünü pota ünitelerini sağlamaya devam etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Beş kıtada 60'tan fazla ülkede ticari varlığı olan, basketbol pota üniteleri destek sistemlerinde küresel bir pazar lideri olan Schelde Sports, ürünlerini 1892'den beri geliştirmektedir ve 1994'ten beri FIBA'nın ortağıdır.

ABEO Grup CEO’su Olivier Estèves, “Schelde Sports, FIBA’nın basketbolu dünya çapında daha da popüler hale getirmek için basketbolu geliştirme ve tanıtma misyonunu paylaşıyor. Bu nedenle, bu başarılı ortaklığa devam etmekten inanılmaz derecede memnunuz ve uzmanlığımızın, sayıları gittikçe artan ev sahibi ülkeleri içeren çok sayıda birinci sınıf etkinlikte varlığımızla tanınmasından dolayı gurur duyuyoruz. Ayrıca, ABEO'nun Fransız kökenli bir firma olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılımı bizim için daha da değerli kılıyor” şeklinde konuştu.

Anlaşmaya, FIBA ile Infront Sports & Media arasında yenilikçi bir stratejik ortaklık olan FIBA Marketing tarafından aracılık edildi.