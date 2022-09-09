FIBA, Türkiye-Gürcistan maçındaki hatayı kabul etti

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Gürcistan'a ikinci uzatma sonunda 88-83'lük skorla mağlup oldu. Tiflis Arena'da oynanan mücadalaya Ay-Yıldızlı ekip, Shane Larkin, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milli takım, 36-33 geride kapatırken, normal süre 68-68 eşitlikle sona erdi. 1'inci uzatma dakikaları 75-75 eşitlikle tamamlanırken ikinci uzatma bölümüne geçildi. Karşılıkla basketlerle geçen bu bölümün ardından Gürcistan, 88-83'lük üstünlükle galip gelen taraf oldu.

Mücadelenin normal süresinin son periyodunda bitime 4:48 süre kala Furkan Korkmaz ile rakip takımdan Duda Sanadze arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın uzamasının ardından iki takım sporcuları ile hakemler araya girerek iki oyuncuyu ayırdı. Daha sonda hakemler yaşanan gerginliği izleyerek, Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze'yi diskalifiye etti.









Soyunma odasında saldırı

Ay-yıldızlı ekip, bu skorla üçüncü maçında ilk mağlubiyetini yaşarken, mücadele sonrasında Türkiye Basketbol Federasyonu'nda Genel Koordinatörü Ömer Onan, Furkan Korkmaz'ın atılmasının ardından soyunma odasında oyuncuya ve kondisyonere saldırı yapıldığını açıkladı.

2 kural hatası birden

Ay-yıldızlı ekip, bu skorla üçüncü maçında ilk mağlubiyetini yaşarken, mücadele sonrasında Türkiye Basketbol Federasyonu'nda Genel Koordinatörü Ömer Onan, Furkan Korkmaz'ın atılmasının ardından soyunma odasında oyuncuya ve kondisyonere saldırı yapıldığını açıkladı.

Furkan zaten daha önce atılmış olduğu için, yani bu maç için oyuncu sıfatını kaybettiği için diskalifiye edici karar verilemezdi. Ancak hakkında rapor yazılabilirdi.

Buna karşılık Sanadze hâlâ oyuncu olduğu için diskalifiye edici faul sayı kâğıdında onun hanesine yazıldı (Cezası 2 atış + topu oyuna sokma hakkı).

Bu pozisyonun başında Furkan turnike atarken Sanadze’ye çalınan faulden dolayı 2 serbest atışla birlikte oyunun 4 serbest atış kullanmamız ve kenardan oyuna sokmamızla devam etmesi gerekiyordu.

Hakemler ise Furkan’ın yerine oyuna giren Buğrahan’a 2 atış yaptırıp maçı devam ettirdi.

Furkan-Sanadze gerginliği sırasında sürenin 22 saniye durdurulmaması da Türkiye-Gürcistan maçında yaşanan bir başka kural hatası.









FIBA'dan açıklama

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2022'nin hakem yönetimi ile ilgili yapılan sorgulamalar sonrasında FIBA bazı konuları onadı.

İşte onanan konular:

FIBA, etkinliğin grup aşamasında meydana gelen iki ciddi hatayı kabul etmektedir.

Bunların ilki, Litvanya ve Almanya arasındaki B Grubu maçında, teknik faulün ardından hakemlerin ve sayı masasının hak edilen bir serbest atışı vermemesi üzerine meydana geldi. Bunun üzerine FIBA, üç oyun yetkilisinin ve oyun komiserinin etkinliğin sonuna kadar görev yapmayacağına karar verdi.

İkincisi ise Türkiye-Gürcistan maçındaki zaman işleyişi hatasıydı. Hassas zamanlama sistemi kayıtlarının uzman analizinin ardından, oyun saatinin yetkililer tarafından durdurulmasına rağmen, hakemin arkasındaki özel cihazın, sahadaki bir olay sırasında oyuncuları ayırmaya çalışan hakemin arkasındaki cihazın oyunculardan biri tarafından yanlışlıkla çalıştırıldığı sonucuna varılmıştır.

FIBA, EuroBasket görevlilerinin yüksek düzeyde performans göstermeleri için hakemlerin bağımsız değerlendirmelerinin yanı sıra kapsamlı maç öncesi ve sonrası bireysel değerlendirmeleri de dahil olmak üzere, onların sürekli olarak gelişmelerini sağlamak için bir dizi ilave önlem almaktadır.

FIBA, müsabaka boyunca gerekli tüm önlemleri alarak yetkililerin performansını değerlendirmeye devam edecek, ancak maç öncesi, sırası ve sonrasında görevlilerinin suistimal edilmesini kabul etmeyecektir. FIBA, tüm paydaşlarını, yetkililerin de, oyuncuları gibi, sahada görev yapabilmeleri için uygun ortamı korumaya çağırmaktadır.

Yarın başlayacak olan Final Etabı’nda görev alacak yetkililerin seçimi ise tamamlandı ve Berlin'de görev yapmak üzere 44 hakemden 20'si seçildi. Tüm bu hakemler, Avrupa'nın en iyi oyuncularının kendi yerel liglerinde haftalık olarak mücadele ettiği maçları yönetmektedir. Ayrıca 36 EuroBasket, 12 Dünya Kupası ve 12 Olimpiyat oyunu deneyimine sahip kişilerdir.

Türkiye'nin itirazını reddetmişlerdi

FIBA, A Milli Basketbol Takımı'nın, Gürcistan'a 88-83 yenildiği 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında kural hatası yapıldığına yönelik itirazını reddetti.

FIBA'dan yapılan açıklamada, karşılaşmanın 4. çeyreğinde zaman işleyişine dair bir hata olsa da Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) itirazında, söz konusu hata gerçekleşmese sonucun değişeceğine ilişkin kesin bir kanıt sunulamadığı belirtildi.

Sahada yaşanan olaylarla ilgili her iki federasyondan gelen iddialar hakkında ise soruşturma başlatıldığı ve yetkili FIBA organlarının, soruşturma neticesinde herhangi bir disiplin cezası uygulanıp uygulanmayacağına karar vereceği ifade edildi.





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