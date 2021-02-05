FIBA tanımlayıcı analitik raporu 2020’yi yayımladı

Raporda, uluslararası düzeydeki en son FIBA etkinliklerinde takım ve bireysel oyuncu analizleri incelenirken, NBA ile yapılan iş birliği sayesinde, WNBA ve NBA analitiği ile karşılaştırmalı analizler de rapora dahil edildi.

Raporun amacı, FIBA 17 ve 19 Yaş Altı Erkek ve Kadın Basketbol Dünya Kupaları, FIBA Erkek ve Kadın Basketbol Dünya Kupaları ile Erkekler ve Kadınlar Olimpik Basketbol Turnuvaları’ndaki temel performans göstergelerine geniş bir genel bakış sağlamak ve ayrıca hem kıdemli hem de genç antrenörlere, sporcular ve takımlarını daha yüksek rekabet seviyelerine geliştirmeleri için içgörüler sunmaktır.

Rapordan öne çıkanlar şu şekilde:

Üç sayı atış girişimleri genç ve A milli basketbol seviyelerinde artmaya devam ediyor

Maç başına üç sayı atış denemelerinde, neredeyse tüm uluslararası turnuvalarda artan bir eğilim var. Erkekler Olimpiyat Oyunları'nda 2008'de 22,6'dan, 2016'da 23,4'e küçük bir artış oldu ve NBA play-offlarında, 2008'de 14,7'den 2016'da 21,5'e sıçrayan sayılarla artık daha uyumlu hale geldi.

19 yaş altında hem erkekler hem de kadınlar dünya kupalarında, son beş dünya kupası turnuvasına göre artan sayıda üç sayı atışı girişimi görülürken, üç sayı atış yüzdesi 2016’daki Kadınlar Olimpiyat Oyunları'nda en yüksek seviyedeydi.

Üst seviye turnuvalarda daha etkili skor üretme

FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası’ndaki iki ve üç sayılık atış girişimlerinin farklı değerlerini hesaba katan genel eFG (sahanın herhangi bir yerinden atılan etkili basket) yüzdesi, 2019 NBA play-offlarıyla yüzde 50,9 ile tamamen aynıydı ve minimum farklılıklar görüldü. 2010 ve 2014 yıllarında ise sonuç FIBA turnuvalarının lehineydi.

Genel eFG yüzdesi, hem Kadınlar Olimpiyat Oyunları'nda hem de WNBA play-offlarında, 2008 ve 2012'deki turnuvalara kıyasla 2016'da en yüksek seviyedeydi.

Sayıların dağılımı pozisyona göre gelişiyor

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda hem gardlar hem de üçlük çizgisinin ilerisindeki ve serbest atış bölgesinin gerisindeki bölge oyuncuları tarafından atılan sayı yüzdesi, 2010'da yüzde 33,1'den 2018'de yüzde 50,5'e yükselirken, forvet pivotların attığı sayı yüzdesi yüzde 66,9'dan yüzde 49,4'e düştü.

Bu yüzde, FIBA Erkekler Basketbol Dünya Kupası'nda daha tutarlı olsa da, üçlük çizgisinin ilerisindeki ve serbest atış bölgesinin gerisindeki bölge pozisyonlarında attığı sayıların yüzdesinde bir artış kaydedildi. Bu oran 2010'da yüzde 17,2 iken, 2019'da atılan tüm sayıların yüzde 28,4'ünü oluşturdu.

Erkekler Dünya Kupası'nda yakın skorlu maçların sayısında artış

Son üç FIBA Basketbol Dünya Kupası arasında, 2019 yılında toplam 92 maçın yüzde 34,9'u, 6 veya daha az sayı farkıyla en yüksek yakın skorlu maç yüzdesi görülürken, 14 sayı farkla kazanılan / kaybedilen maçların yüzdesinde düşüş görüldü.