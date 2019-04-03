FIBA sosyal medyadaki başarısını sürdürüyor

FIBA’nın sosyal medya platformları Olimpik Spor Federasyonlarının en iyileri arasında yer almaya devam ediyor. İngiltere’deki Red Torch ajansının 2019 sporda sosyal medya raporuna göre FIBA, 35 Uluslararası Olimpik Spor Federasyonu arasında genel sıralamada FIFA’dan sonra ikinci olurken, Facebook’ta birinci, Instagram’da ikinci ve Twitter’da üçüncü ve YouTube’da beşinci sırada yer aldı.

Yapılan analizlerde; Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube sosyal ağları dikkate alındı. Araştırmada genel sıralamada birinci FIFA, ikinci FIBA, üçüncü Dünya Ragbi Federasyonu (WR) olurken, dördüncü sırayı Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) ve beşinci sırayı ise Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) aldı.

Yayınlanan araştırmada 1 Mart 2018 – 31 Ocak 2019 tarihleri arasında 35 Uluslararası Olimpik Spor Federasyonu’nun sosyal medya performansları gözlemlendi. Buna göre; bütün federasyonların belirtilen 4 sosyal medya platformundaki paylaşımlarının sayısı toplamda 224 binken, toplam takipçi sayıları 136 milyon 800 bin. Yapılan paylaşımların yüzde 53’ü Twitter, yüzde 12’si Instagram, yüzde 23’ü Facebook ve yüzde 12’si YouTube üzerinden gerçekleştiriliyor. Toplam takipçi sayısının ise 58,1’ini Facebook, yüzde 14,4’ünü Instagram, yüzde 18,4’ünü Twitter ve yüzde 9,1’ini YouTube takipçileri oluşturuyor.

Rapora göre federasyonların takipçileri ile en çok etkileşime girdikleri platform ise Instagram. Takipçilerle girilen etkileşimin yüzde 70’ini (292,8 milyon) Instagram oluştururken, yüzde 22’sini (93,9 milyon) Facebook, yüzde 6’sını (24,5 milyon) Twitter ve yüzde 2’sini (9,7 milyon) YouTube oluşturuyor.

FIBA En Çok Takip Edilen Federasyonlardan Biri Olmaya Devam Ediyor

Yayınlanan rapora göre FIBA en çok takip edilen, aktif ve ilgi çekici federasyonlardan biri olmaya devam etti. FIBA, 2018 yılında Facebook’ta diğer federasyonlar arasında 5’inci sırada yer alırken, 2019 yılında ilk sıraya yükseldi. Facebook’ta ikinci sırada Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI), ikinci sırada ise FIFA yer aldı. Instagram’da FIBA ikinci olurken, FIFA birinci, WR üçüncü; Twitter’da ise Dünya Badminton Federasyonu (BWF) birinci, Uluslararası Paten Birliği (ISU) ikinci, FIBA üçüncü sırada yer aldı. Raporda YouTube’da en iyi federasyonlar arasında beşinci sırada FIBA yer alırken, FIFA birinci, Uluslararası Hokey Federasyonu (FIH) ikinci, BWF üçüncü olarak açıklandı.