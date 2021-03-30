FIBA Şöhretler Müzesi 2020 sınıfında yer alacak isimler açıklandı

FIBA Şöhretler Müzesi 2020 sınıfında; Steve Nash (Kanada), Svetislav Pesic (Sırbistan) ve Alexander Volkov (Ukrayna) üyelerin başını çeken üç dev isim oldu.

Ülkesinin en ünlü oyuncularından biri olan Nash, Toronto'daki FIBA 1994 Basketbol Dünya Kupası'nda oyun kurucuydu ve Sydney 2000 Olimpiyat Oyunları'nda milli takımının kaptanıydı. Ayrıca, Kanada'yı ikinciliğe götürdükten sonra Porto Riko'da düzenlenen FIBA 1999 Amerika Kupası’nın En Değerli Oyuncusu (MVP) olan Nash'in profesyonel kariyeri, hem 2005 hem de 2006'da MVP olduğu NBA'de neredeyse yirmi yıla yayıldı.

Gelmiş geçmiş en iyi koçlardan biri olan Pesic, mesleğe 1982 yılında girmiş ve Avrupa'nın çeşitli kulüplerinde büyük başarılara imza atmıştır. Milli takım koçu olarak Pesic, FIBA 1993 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket) ev sahibi Almanya'yı şampiyon yaptı ve ardından Yugoslavya'yı hem FIBA EuroBasket 2001'de hem de FIBA 2002 Basketbol Dünya Kupası'nda zafere taşıdı.

Ukrayna'nın en ünlü spor figürlerinden biri olan Volkov, Batı Almanya'da FIBA EuroBasket 1985 ve ardından Seul, Kore'de 1988 Olimpiyat altın madalyasını kazanan Sovyetler Birliği takımında oynadı. Avrupa'da mükemmel bir kariyer sahibi olan Volkov, 1989'dan 1992'ye kadar da Atlanta Hawks ile NBA'de oynadı.

Yıldızlarla dolu FIBA Şöhretler Müzesi 2020 sınıfında; Olimpiyat altın madalyalı ve iki kez dünya şampiyonu olan Modestas Paulauskas (Litvanya); dünya şampiyonu, Olimpiyat gümüş madalyası sahibi ve iki FIBA EuroBasket şampiyonu Jure Zdovc (Slovenya); 236 kez milli olan Mieczyslaw Lopatka (Polonya); Japon Ligi’nde 11 kez şampiyonluğuna ulaşan Kenichi Sako (Japonya); FIBA Kadınlar EuroBasket birincisi ve 204 kez milli olan Isabelle Fijalkowski (Fransa); FIBA Kadınlar EuroBasket turnuvalarında dört kez bronz madalya kazanan Agnes Nemeth (Macaristan); ve FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası ikincisi Park Shin-ja (Kore) yer aldı.

Ayrıca, 1996 Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan antrenör Tara VanDerveer (ABD) ve 2004 Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan antrenör Ruben Magnano (Arjantin) da FIBA Şöhretler Müzesi 2020 sınıfına dahil oldu.

FIBA Şöhretler Müzesi’ne 2020 sınıfı ile ilk kez Kanada, Macaristan, Japonya, Kore ve Ukrayna'dan oyuncular dahil oldu.

FIBA Şöhretler Müzesi 2020 sınıfı 1 Nisan Perşembe günü açıklanacak.

FIBA Şöhretler Müzesi 2020 sınıfını oluşturan adayların tam listesi şu şekilde:

Oyuncular

Isabelle Fijalkowski (Fransa)

Mieczyslaw Lopatka (Polonya)

Steve Nash (Kanada)

Agnes Nemeth (Macaristan)

Park Shin-ja (Kore)

Modestas Paulauskas (Litvanya)

Kenichi Sako (Japonya)

Alexander Volkov (Ukrayna)

Jure Zdovc (Slovenya)

Antrenörler

Ruben Magnano (Arjantin)

Svetislav Pesic (Sırbistan)

Tara VanDerveer (ABD)

Giriş Töreni'ne kadar geçecek haftalarda, her katılımcının profili FIBA.basketball internet sitesinden görüntülenebilecek.