Üst üste son 6 maçını kazanarak, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir çıkış yakalayan Beşiktaş Sompo Japan, D Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.

Fransa'nın JSF Nanterre takımıyla eşleşen temsilcimiz, grup maçlarının sona ermesinin ardından FIBA Şampiyonlar Ligi organizasyonunun resmi sitesinde yapılan değerlendirmede kendisine yer buldu.

Grup aşamasında hangi takımların hayal kırıklığı yarattığı ve hangi takımların beklentileri aştığına dair yapılan değerlendirmede Siyah-Beyazlılar, Play-Off'lara gidecek en hazır takım olarak gösterildi. Galibiyet serisinde sadece 70.6 sayı potasında gördüğü dikkat çekilen temsilcimiz, tüm takımlar arasında yapılan puanlamada A+ alarak sıralamada 1. basamakta yer aldı.