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FIBA Şampiyonlar Ligi'nin en tehlikelisi Beşiktaş Sompo Japan

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubunu 2. sırada tamamlayarak adını son 16'ya yazdıran Beşiktaş Sompo Japan, Play-Off'larda mücadele edecek en formda takım olarak gösterildi.

15 Şubat 2019, Cuma 12:42
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FIBA Şampiyonlar Ligi'nin en tehlikelisi Beşiktaş Sompo Japan

Üst üste son 6 maçını kazanarak, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir çıkış yakalayan Beşiktaş Sompo Japan, D Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.

Fransa'nın JSF Nanterre takımıyla eşleşen temsilcimiz, grup maçlarının sona ermesinin ardından FIBA Şampiyonlar Ligi organizasyonunun resmi sitesinde yapılan değerlendirmede kendisine yer buldu.

Grup aşamasında hangi takımların hayal kırıklığı yarattığı ve hangi takımların beklentileri aştığına dair yapılan değerlendirmede Siyah-Beyazlılar, Play-Off'lara gidecek en hazır takım olarak gösterildi. Galibiyet serisinde sadece 70.6 sayı potasında gördüğü dikkat çekilen temsilcimiz, tüm takımlar arasında yapılan puanlamada A+ alarak sıralamada 1. basamakta yer aldı.

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