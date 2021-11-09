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FIBA Şampiyonlar Ligi - Galatasaray Nef: 82 - Igokea: 74

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray Nef, Bosna Hersek takımı Igokea’yı 82-74 mağlup etti.

09 Kasım 2021, Salı 21:59 Son Güncelleme:
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FIBA Şampiyonlar Ligi - Galatasaray Nef: 82 - Igokea: 74

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında  Galatasaray Nef, Bosna Hersek takımı Igokea’yı konuk etti. Sarı-Kırmızılılar, rakibini 82-74 mağlup etti.   

Karşılaşmayı Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik ile Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da izledi.

Salon: Sinan Erdem     

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Fernando Calatrava (İspanya), Michal Proc (Polonya)     

Galatasaray Nef: Purcell 14, Ege Arar, Bost 21, Trimble 10, Blackshear 15, Sadık Emir Kabaca 11, Okben Ulubay 9, Göksenin Köksal, Kravish 2, Rıdvan Öncel     

Igokea: Josilo 10, Radanov 7, Starks 17, Stephens 13, Ilic 8, Waller 7, Fundic 8, Robinson 2, Tanaskovic 2     

1. Periyot: 15-19     

Devre: 34-34     

3. Periyot: 60-59    

İSTANBUL (AA)



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