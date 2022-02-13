FIBA Kıtalararası Kupa 2022 finalinde Burgos ile Flamengo karşılaşacak

Kıtalararası Kupa 2022’nin yarı finallerinde Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 2020-21 ve Kıtalararası Kupa 2021 şampiyonu Hereda San Pablo Burgos, ilk Basketbol Afrika Ligi şampiyonu ev sahibi Zamalek’i 78-61, BCL Amerika 2020-21 şampiyonu Flamengo ise NBA G League (Gelişim Ligi) 2020-21 Ligi kazananı Lakeland Magic’i 94-71 mağlup ederek finale yükseldi.

Final ve üçüncülük maçlarının programı şu şekilde:

Üçüncülük maçı

TSİ 18.00 Zamalek – Lakeland Magic

Final

TSİ 21.00 Hereda San Pablo Burgos – Flamengo

Turnuvanın En Değerli Oyuncu (MVP) ödülü ise Yunan efsane Vassilis Spanoulis tarafından teslim edilecek.

Kısa süre önce emekli olan Spanoulis, 2013 yılında Olympiakos'u Brezilyalı Pinheiros Sky karşısında Kıtalararası Kupa zaferine götürdüğünde MVP ödülünün sahibi olmuştu.