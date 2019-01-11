FIBA Kadınlar EuroCup'ta son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Kupada grup aşamasını lider bitirerek son 16 turuna yükselen Çukurova Basketbol ile play-off turunda OGM Ormanspor’u eleyen Beşiktaş, çeyrek final bileti için karşı karşıya gelecek.

Play-off turunda İspanyol ekibi Lointek Gernika Bizkaia’yı eleyen Galatasaray ise son 16 turunda Macaristan temsilcisi DVTK ile karşılaşacak.

FIBA Kadınlar EuroCup'ta son 16 turu ilk maçları 23-24 Ocak’ta, rövanş karşılaşmaları ise bir hafta sonra oynanacak. Kupada çeyrek final müsabakaları ise 14 ve 21 Şubat’ta yapılacak.

FIBA Kadınlar EuroCup'ta son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

BLMA (Fransa)-Reyer Venezia (İtalya)

Çukurova Basketbol-Beşiktaş

Spar Citylift (İspanya)-MBA Moskova (Rusya)

Tarbes (Fransa)-MBK Ruzomberok (Slovakya)

InvestInTheWest ENEA Gorzow (Polonya)- ASVEL (Fransa)

KSC Szekszard (Macaristan)-Artego Bydgoszcz (Polonya)

Wisla CAN PACK (Polonya)-Nantes Reze (Fransa)

DVTK (Macaristan)-Galatasaray