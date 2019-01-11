FIBA Kadınlar EuroCup'ta son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

FIBA Kadınlar EuroCup'ta son 16 turu eşleşmeleri belli oldu ve bu turda iki Türk ekibi Çukurova Basketbol ile Beşiktaş rakip olurken, Galatasaray ise Macaristan temsilcisi DVTK ile eşleşti.

11 Ocak 2019, Cuma 18:51
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FIBA Kadınlar EuroCup'ta son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

FIBA Kadınlar EuroCup'ta son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Kupada grup aşamasını lider bitirerek son 16 turuna yükselen Çukurova Basketbol ile play-off turunda OGM Ormanspor’u eleyen Beşiktaş, çeyrek final bileti için karşı karşıya gelecek.

Play-off turunda İspanyol ekibi Lointek Gernika Bizkaia’yı eleyen Galatasaray ise son 16 turunda Macaristan temsilcisi DVTK ile karşılaşacak.

FIBA Kadınlar EuroCup'ta son 16 turu ilk maçları 23-24 Ocak’ta, rövanş karşılaşmaları ise bir hafta sonra oynanacak. Kupada çeyrek final müsabakaları ise 14 ve 21 Şubat’ta yapılacak.

FIBA Kadınlar EuroCup'ta son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

BLMA (Fransa)-Reyer Venezia (İtalya)

Çukurova Basketbol-Beşiktaş

Spar Citylift (İspanya)-MBA Moskova (Rusya)

Tarbes (Fransa)-MBK Ruzomberok (Slovakya)

InvestInTheWest ENEA Gorzow (Polonya)- ASVEL (Fransa)

KSC Szekszard (Macaristan)-Artego Bydgoszcz (Polonya)

Wisla CAN PACK (Polonya)-Nantes Reze (Fransa)

DVTK (Macaristan)-Galatasaray

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